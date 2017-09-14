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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10640106411064210643

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:12

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.


адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится.
как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ?
что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым?
потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.
А я и не говорил о возвращении Донбасса и Крыма.


вообще то вы говорили про "Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации". Вы говорили о выборе зе а не о том что сами говорили.
За вас зе говорил.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:12

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.


адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится.
как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ?
что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым?
потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.

от побачим, чи бути як в гризунській мєчті: однять і простіть сєпаров во ім"я нєдєлімой Грузіі (ще Молдова посмотрить на той хеппіенд і воссоєдініться)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:13

«Нарратив мира и войны очень хорошо сработал. Это был главный посыл и козырь „Грузинской мечты“, — говорит политолог Гиа Нодиа. — „Если не мы, то будет война“ — это подействовало на многих людей. Даже несмотря на то, что с рациональной точки зрения это не было убедительно, но работало на инстинктивном уровне — все боятся войны».
И при всей пророссийскости
Еще один важный аспект — «Грузинская мечта» продолжает позиционировать себя как сила, которая приведет Грузию в Евросоюз, сохранив при этом баланс в отношениях с Москвой.

«Именно это правительство поведет Грузию по пути Европейской интеграции. В 2030 году Грузия будет страной, прекрасно подготовленной к вступлению в Евросоюз. Именно в наших руках возможность сделать эту страну лучше, улучшить экономику, повысить социальный уровень наших граждан до европейских стандартов. Вот, что мы можем сделать. И мы уже это делали на протяжении многих лет» — сказала Би-би-си представитель «Грузинской мечты» Мака Бочоришвилли.
https://www.bbc.com/russian/articles/cd0gg3gye9jo
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:15

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:
и зачем мне перечень ваших подвигов сейчас если речь шла про ваш тролинг по поводу ожидания бомбардировок?

Это не подвиги, а то как надо действовать. Это норма.


еще раз. зачем мне этот перевод темы если вам говорили совершенно про другое?
выражаясь народным языком - вам про коня а вы про кобылу.

Ещё раз как вы помогаете своим друзьям и знакомым? Пишете на форуме и сочувствуете лично что они не первый сорт?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:15

  Ой+ написав:
  flyman написав:тим що зараз 18-25 це покоління із демографічної ями внаслідок 1СВ, і його ще хочуть в топку, це перемога

Ого, далеко Ви зайшли. В мене дід і баба родом з Галичини якраз після 1 СВ, прадід був вояком 1 СВ. Так в обох їхніх родинах було по восьмеро дорослих дітей, які собі нормально дали ради. Тепер би хоч кавалок такої "ями".

ти не на діда з бабом дивись, а на демографічну йолку догори дригом
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:20

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:......... А я и не говорил о возвращении Донбасса и Крыма.
вообще то вы говорили про "Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации". Вы говорили о выборе зе а не о том что сами говорили.
За вас зе говорил.

Не понял, что вы написали.
Зе тоже не обещал возврат Донбасса и Крыма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:47

  stm написав:Ещё раз как вы помогаете своим друзьям и знакомым? Пишете на форуме и сочувствуете лично что они не первый сорт?


к чему мне ваша кобыла? вас про коня спрашивали
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:54

  tester7336 написав:
  stm написав:Ещё раз как вы помогаете своим друзьям и знакомым? Пишете на форуме и сочувствуете лично что они не первый сорт?


к чему мне ваша кобыла? вас про коня спрашивали

Я прекрасно понимаю, что никак. Вас это и объединяет с орками. Не помогать ближнему потому что сортовость. Но она везде. И вопрос насколько вы бессортовый? Помогать своему ближнему окружению не вздохами, не обезличенной писаниной о несправедливости на форуме, гораздо лучше, не находите?
Меня с орками объединяет язык, с которого я могу одномоментно сдрыснуть. Вы можете действием сдрыснуть или борец за все хорошее оральным путём? Чем тогда от мис Мира отличаетесь? Не красивостью)))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,

на Польщі не треба багато відраховувати на чорний день ("війна","майдан"), крепше ментальне здоровячко
гадаю що багато посконних домосідів як я, задастся цілью як мінімум відкрити рахунки та оволодіти бетонометрами поза сірою зоною
ризик втратити все вперше постав так явно
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