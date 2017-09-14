«Нарратив мира и войны очень хорошо сработал. Это был главный посыл и козырь „Грузинской мечты“, — говорит политолог Гиа Нодиа. — „Если не мы, то будет война“ — это подействовало на многих людей. Даже несмотря на то, что с рациональной точки зрения это не было убедительно, но работало на инстинктивном уровне — все боятся войны».

Еще один важный аспект — «Грузинская мечта» продолжает позиционировать себя как сила, которая приведет Грузию в Евросоюз, сохранив при этом баланс в отношениях с Москвой.



«Именно это правительство поведет Грузию по пути Европейской интеграции. В 2030 году Грузия будет страной, прекрасно подготовленной к вступлению в Евросоюз. Именно в наших руках возможность сделать эту страну лучше, улучшить экономику, повысить социальный уровень наших граждан до европейских стандартов. Вот, что мы можем сделать. И мы уже это делали на протяжении многих лет» — сказала Би-би-си представитель «Грузинской мечты» Мака Бочоришвилли.