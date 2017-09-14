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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10642106431064410645>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:13

  flyman написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:тим що зараз 18-25 це покоління із демографічної ями внаслідок 1СВ, і його ще хочуть в топку, це перемога

Ого, далеко Ви зайшли. В мене дід і баба родом з Галичини якраз після 1 СВ, прадід був вояком 1 СВ. Так в обох їхніх родинах було по восьмеро дорослих дітей, які собі нормально дали ради. Тепер би хоч кавалок такої "ями".

ти не на діда з бабом дивись, а на демографічну йолку догори дригом

Тоді точно - 100+ зовсім мало зосталось, але народжуваність після 1 СВ була в рази краща як нині. В значній мірі завдяки цьому і потіснили поляків та інших з цих теренів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:14

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Ещё раз как вы помогаете своим друзьям и знакомым? Пишете на форуме и сочувствуете лично что они не первый сорт?


к чему мне ваша кобыла? вас про коня спрашивали

Я прекрасно понимаю, что никак. Вас это и объединяет с орками. Не помогать ближнему потому что сортовость. Но она везде. И вопрос насколько вы бессортовый? Помогать своему ближнему окружению не вздохами, не обезличенной писаниной о несправедливости на форуме, гораздо лучше, не находите?
Меня с орками объединяет язык, с которого я могу одномоментно сдрыснуть. Вы можете действием сдрыснуть или борец за все хорошее оральным путём? Чем тогда от мис Мира отличаетесь? Не красивостью)))


опять куча наворочена. уже начались переходы на личности.
но по существу так и не ответили.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:18

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:Не понял, что вы написали.
Зе тоже не обещал возврат Донбасса и Крыма.


в смысле не обещал?
поройтесь в инете.

Єто ? :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:20

  tester7336 написав:
опять куча наворочена. уже начались переходы на личности.
но по существу так и не ответили.

Давайте просто. Надо юридически помогать людям? Или просто достаточно написать на форуме? Это связанные вещи. Демократия - это не стоять на майдане за кружевные трусы, потом услышать про ценности и постоять за них, а потом уйти писать и домой. Так Мимоход описывает свое стояние, я понимаю что банально он врёт. Я не считаю, что большинство людей имеют врождённую или приобретенную задержку развития. Они врут в какое-то своё приобретение. Вопрос зачем? Почему конкретно Вы и Хантер (пишущий статусы в ВКонтакте до сих пор) так боятся на форуме личного общения переходить на личное.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:22

  stm написав:
  tester7336 написав:
опять куча наворочена. уже начались переходы на личности.
но по существу так и не ответили.

Давайте просто. Надо юридически помогать людям? Или просто достаточно написать на форуме? Это связанные вещи. Демократия - это не стоять на майдане за кружевные трусы, потом услышать про ценности и постоять за них, а потом уйти писать и домой. Так Мимоход описывает свое стояние, я понимаю что банально он врёт. Я не считаю, что большинство людей имеют врождённую или приобретенную задержку развития. Они врут в какое-то своё приобретение. Вопрос зачем? Почему конкретно Вы и Хантер (пишущий статусы в ВКонтакте до сих пор) так боятся на форуме личного общения переходить на личное.


и опять вы городите отсебятину больше похожую на рандомизацию.
речь была совершенно о другом на что вы упорно не отвечаете извиваясь как уж на сковородке.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:23

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:--------------------
ЛАД
......... А я и не говорил о возвращении Донбасса и Крыма.
--------------------
вообще то вы говорили про "Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации". Вы говорили о выборе зе а не о том что сами говорили.
За вас зе говорил.

Не понял, что вы написали.
Зе тоже не обещал возврат Донбасса и Крыма.


в смысле не обещал?
поройтесь в инете.

Где мне ещё порыться?
Вы хотите что-то доказать, вы и ройтесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:25

  Xenon написав:не просто так приезжал Моди в Киев первый раз за 30 лет.
Значит уже тогда было известно что дело идет к переговорам в Индии

❗️Перемовини з рф можуть відбутися в Індії, – Зеленський для Times of India .

▪️«Це має бути лише відповідно до нашого формату, бо війна – на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру»;
▪️Прем'єр Моді може вплинути на закінчення війни. Сьогодні нейтральність – підтримка росії;
▪️Блокування економіки, дешевих енергоресурсів, ОПК рф призведе до зниження її спроможності вести війну;
▪️Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо Третьої війни.

https://timesofindia.indiatimes.com/ind ... 667946.cms

Вангую, що ніяких переговорів в Індії не буде, це чергова хатєлка Зе, і не більше.
Переговори будуть в ООН, на китайській платформі, до якої, врешті-решт, приєднаються обидва Вови.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:27

  ЛАД написав:Где мне ещё порыться?
Вы хотите что-то доказать, вы и ройтесь.


вообще то за выбор зели завели вы. причем отрицаете что он обещал вернуть утраченное.
вот вам первое попавшееся если вам так неохота искать цитаты вашего выбора
«Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне. Бо неможливо втратити те, що й так наше. І Крим, і Донбас – це наша українська земля».
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:30

Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру, - FT
Головні тези:
▪️У разі повернення в Білий дім Трамп планує швидко "заморозити" конфлікт.
▪️Його команда пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону, без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу, при мінімальній участі США і НАТО.
▪️Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам.
▪️Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за урегулювання конфлікту.
▪️Такий підхід викликає занепокоєння у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС.
▪️У Республіканській партії немає єдності щодо цього курсу: частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:36

  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки ))

Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко. :mrgreen:

Так якщо розглядаємо ситуацію «кінець війни», так мабуть і замовлення зʼявляться, і повернуться (не всі звичайно) ойтішники з закордону, хто законно, напівзаконно , або через Тису виїхав.
Це ж можна лякати лише «от поїду в Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,
А тут на фоні зубожіння вони ж красівчики))

Хотаб, а Ви ви яке суспільство вибрали б для життя?

Суспільство 1: ваша ЗП 3000 Євро, середня 2500 Євро, всі з середнім рівнем достатку, в країні порядок (гіпотетично Німеччина).

Суспільство 2: ваша ЗП 3000 Євро, середня 300 Євро, більшість населення бідні, в країні безпорядок, корупція і рєшалово (гіпотетично Сомалі).
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 28 жов, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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