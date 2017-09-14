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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 жов, 2024 16:36
Letusrock написав:
Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру, - FT
Головні тези:
▪️У разі повернення в Білий дім Трамп планує швидко "заморозити" конфлікт.
▪️Його команда пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону, без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу, при мінімальній участі США і НАТО.
▪️Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам.
▪️Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за урегулювання конфлікту.
▪️Такий підхід викликає занепокоєння у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС.
▪️У Республіканській партії немає єдності щодо цього курсу: частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи.
Як демократи зробили Україну немічною а потім сказали "Файт, Юкрейн! Ві стенд віз ю", так і Америка загалом закуколдила Європу свого часу, а тепер рапотово делегує їй,атрофованій, суб'єктність. Якщо німці не відродять свій тевтонський дух до рівня Другого (Не Третього!!!)Рейху у найближчі роки, то страшно подумати що воно буде.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 16:46
BIGor написав: Hotab написав: _Mykola_ написав:
[
Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко.
Так якщо розглядаємо ситуацію «кінець війни», так мабуть і замовлення зʼявляться, і повернуться (не всі звичайно) ойтішники з закордону, хто законно, напівзаконно , або через Тису виїхав.
Це ж можна лякати лише «от поїду в Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,
А тут на фоні зубожіння вони ж красівчики))
Хотаб, а Ви ви яке суспільство вибрали б для життя? Суспільство 1
: ваша ЗП 3000 Євро, середня 2500 Євро, всі з середнім рівнем достатку, в країні порядок (гіпотетично Німеччина).Суспільство 2
: ваша ЗП 3000 Євро, середня 300 Євро, більшість населення бідні, в країні безпорядок, корупція і рєшалово (гіпотетично Сомалі).
Ви забули вказати , що можна купити на 3 кіло євро в обох країнах..
хоча памʼятаю, що для вас «все оте що дороге в Європі - мені не потрібно».
Але потрібно мені. Тому відповідь для мене неоднозначна на ваше питання.
В «Сомалі» хто на вершині - також непогано себе почувають. Бо як вище тут іронізували «правда ж гарно, коли є можливість порішати?»
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Додано: Пон 28 жов, 2024 16:58
Ставка вже 21%. Справи з бюджетом орків все гірші та гірші
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:09
detroytred написав:
Ще один головний момент:
якщо Бутусов не вводить спільноту в оману або не веде якусь операцію прикриття, то надає отакі дані -- лише до 450, а в деякі дні і овсі тільки до 250 (в сумі по усих ділянках) штурмовиків рфії забезпечують оті результати просування.
То про які витрати резервів в орків може бути мова?
Плюс Старіков надає типу аксіому з підручнику -- в боях у містах втрати атакуючих і оборонців вирівнюються. Тобто оборона в містах не дає виграшу. (Так це чи ні - хз).
це в тисячах чи в одиницях? Бо обідва варіанти схожі на неправду
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:14
Нардепи хочуть спростити процедуру накладення заочних штрафів та арешту рахунків ухилянтів
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт 12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 210-1 КУпАП, тобто, за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
Так, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. У змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».
«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні» – зазначено у законопроєкті.
У разі повернення «Укрпоштою» неврученого виклику військовозобов’язаному ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.
Також встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі ж прийняття законопроєкту, буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе прикласти витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».
Зокрема, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.
Крім того, встановлюється, що у разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню.
Тобто, постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:15
Роздратування, обурення, сором: Як українці відреагували на “тисячу Зеленського”
Ідея президента Володимира Зеленського виплатити по тисячі гривень кожному українцю викликала роздратування у 27% громадян. Про це свідчать результати опитування Active Group.
Опитування показало, що 38,9% українців здивовані такою ініціативою, 27,3% – роздратовані. Також 26% громадян стало соромно за подібну пропозицію, а 25,6% респондентів зовсім відчули обурення.
При цьому слід зазначити, що зраділи “тисячі Зеленського” тільки 15,3% українців.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:26
smdtranz написав:
детский нахрен сад, украинцы походу заслуживают быть на правах цыган по всему миру и кланяться другим хозяевам в пояс за возможность похавать пайку поболее, чем сам себе вырастишь. куда нам до евреев
У Франції кожне місто забовїязане предоставити циганам теріторію з водою та електрикою, безкоштовно, якщо ті заїдуть табором.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:28
Бетон написав:
Ты тут сам собі пожежник, ти тут сам собі захистник. Окупували твоє майно? Аяй яй. Ну що поробиш. Таке життя.
Дике Поле, дуже по-козацькі
Щоб його втримати і підтримувати цівілізацію потрібен рівень державного менеджменту і суспільної свідомості вище сусідських. А воно не так, якщо не сказати що навпаки.
І тренди не обнадійливі.
Ну Польща для мене особисто не варіант, так як і "волинська рєзня" зовсім не мем смішний. Поки що в планах тільки якісь метри на балканському узбережжі. У будь-якому випадку давно, ше до всього, мріяв про дачку на якійсь рів'єрі, а Крим вже довічно недосяжний. Трохи заномадизуюсь, а там видно буде.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:35
Ідея президента Володимира Зеленського виплатити по тисячі гривень
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Додано: Пон 28 жов, 2024 17:38
ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:
Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением.
Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
ИМХО. Вибір Порошенко то мали б відтягування війни надаванням контрольованої надії пуйлу на зміну влади без війни, що дало б реальний шанс уникнути війни
........
Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни".
Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
Політика-це компроміс можливостей....
1 Пуйло напав в 2014 бо побачив що його ставлеників - вигнали....
2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан
3 Як не дивно , але
ТЕ саме робить сьогодні США/Європа....
Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)
Тому
Якщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації..
То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше.
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