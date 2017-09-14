RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10643106441064510646

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:08

  tester7336 написав:Роздратування, обурення, сором: Як українці відреагували на “тисячу Зеленського”

Ідея президента Володимира Зеленського виплатити по тисячі гривень кожному українцю викликала роздратування у 27% громадян. Про це свідчать результати опитування Active Group.

Опитування показало, що 38,9% українців здивовані такою ініціативою, 27,3% – роздратовані. Також 26% громадян стало соромно за подібну пропозицію, а 25,6% респондентів зовсім відчули обурення.

При цьому слід зазначити, що зраділи “тисячі Зеленського” тільки 15,3% українців.

Птамуш люди ждут не 25$, а окончания войны. Гора родила мышь. Даже для пенса 1к не деньги. Один раз в аптеку зайти. Я тоже прифигел. Еще б попку предложили вытереть 2 раза бесплатно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3379 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:26

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:Роздратування, обурення, сором: Як українці відреагували на “тисячу Зеленського”

Ідея президента Володимира Зеленського виплатити по тисячі гривень кожному українцю викликала роздратування у 27% громадян. Про це свідчать результати опитування Active Group.

Опитування показало, що 38,9% українців здивовані такою ініціативою, 27,3% – роздратовані. Також 26% громадян стало соромно за подібну пропозицію, а 25,6% респондентів зовсім відчули обурення.

При цьому слід зазначити, що зраділи “тисячі Зеленського” тільки 15,3% українців.

Птамуш люди ждут не 25$, а окончания войны. Гора родила мышь. Даже для пенса 1к не деньги. Один раз в аптеку зайти. Я тоже прифигел. Еще б попку предложили вытереть 2 раза бесплатно.

73% ->> 15%
Ще є над чим працювать - насмикать з автівок
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3738
З нами з: 17.12.22
Подякував: 99 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:30

  tester7336 написав:Нардепи хочуть спростити процедуру накладення заочних штрафів та арешту рахунків ухилянтів

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт 12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 210-1 КУпАП, тобто, за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Так, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. У змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».

«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні» – зазначено у законопроєкті.

У разі повернення «Укрпоштою» неврученого виклику військовозобов’язаному ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.

Також встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі ж прийняття законопроєкту, буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе прикласти витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».

Зокрема, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.

Крім того, встановлюється, що у разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню.

Тобто, постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення.

розстрільна трійка: розстріл, конфіскація, дітей/жінку в трудармію
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37031
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:40

08.04.2019

В первом туре выборов президента за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.

От общего числа молодых людей 14% отдали свои голоса за нынешнего главу государства Петра Порошенко. Таковы выводы социологической компании Фонд «Демократические инициативы», основанные на данных Национального экзит-пола.

Зеленский был лидеров среди избирателей всех возрастных категорий, кроме одной – самой старшей (60 и более лет). В группе граждан 30-39 лет шоумен получил 45% поддержки, Порошенко – 17%.

Также за Зеленского проголосовали 36% избирателей возрастом 40-49 лет, за действующего президента – 18,5%.

Шоумен был наравне с другими кандидатами или уступал им в группе самых старших по возрасту избирателей. Его поддержали 22% респондентов в возрасте 50-59 лет, Порошенко – 19%, а вот избиратели старше 60 лет преимущественно отдали предпочтение лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (19%). В том время как Зеленский получил поддержку только 12,5% граждан этой группы, Порошенко – 18%.
Зображення

https://hvylya.net/uk/news/172704-stalo ... tnyh-grupp
yanyura
 
Повідомлень: 7110
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:50

  Faceless написав:
  detroytred написав:Ще один головний момент:
якщо Бутусов не вводить спільноту в оману або не веде якусь операцію прикриття, то надає отакі дані -- лише до 450, а в деякі дні і овсі тільки до 250 (в сумі по усих ділянках) штурмовиків рфії забезпечують оті результати просування.
То про які витрати резервів в орків може бути мова?
Плюс Старіков надає типу аксіому з підручнику -- в боях у містах втрати атакуючих і оборонців вирівнюються. Тобто оборона в містах не дає виграшу. (Так це чи ні - хз).

це в тисячах чи в одиницях? Бо обідва варіанти схожі на неправду

В самих, що не є, одиницях.
450 осіб, а в останні три дні (на момент отого етеру Бутусовими) 250 осіб.
І, підкреслюю, це було про суму на усих ділянках фронту (от тільки не пам'ятаю, по всім напрямкам - купянському, торецькому, курахівському, покровському і т.д., чи по визначеним декільком).
detroytred
 
Повідомлень: 30949
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:55

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру, - FT
Головні тези:
▪️У разі повернення в Білий дім Трамп планує швидко "заморозити" конфлікт.
▪️Його команда пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону, без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу, при мінімальній участі США і НАТО.
▪️Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам.
▪️Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за урегулювання конфлікту.
▪️Такий підхід викликає занепокоєння у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС.
▪️У Республіканській партії немає єдності щодо цього курсу: частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи.


Як демократи зробили Україну немічною а потім сказали "Файт, Юкрейн! Ві стенд віз ю", так і Америка загалом закуколдила Європу свого часу, а тепер рапотово делегує їй,атрофованій, суб'єктність. Якщо німці не відродять свій тевтонський дух до рівня Другого (Не Третього!!!)Рейху у найближчі роки, то страшно подумати що воно буде.

+1000500
Саме так.
Партнери..., але Європа далеко не на рівних зі Штатами спілкується.

І про яку єдність в Європі може бути мова, коли Польща більше вас-вась зі Штатами; Естонія з британцями; і т.д.
Ще й хфранцузи теж ковдру від Німеччини бажають на себе потягти.

Тим не менш, як вказав Байденко, війна в Україні сплотила Захід.
Трошки))

По суті в Європі зараз головне -- хто керує в Еврокомісії. Вона визначає.
detroytred
 
Повідомлень: 30949
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10643106441064510646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72583
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 240104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 870991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4314)
28.10.2024 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.