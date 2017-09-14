Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт 12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 210-1 КУпАП, тобто, за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
Так, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. У змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».
«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні» – зазначено у законопроєкті.
У разі повернення «Укрпоштою» неврученого виклику військовозобов’язаному ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.
Також встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі ж прийняття законопроєкту, буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе прикласти витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».
Зокрема, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.
Крім того, встановлюється, що у разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню.
Тобто, постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення.
розстрільна трійка: розстріл, конфіскація, дітей/жінку в трудармію
В первом туре выборов президента за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.
От общего числа молодых людей 14% отдали свои голоса за нынешнего главу государства Петра Порошенко. Таковы выводы социологической компании Фонд «Демократические инициативы», основанные на данных Национального экзит-пола.
Зеленский был лидеров среди избирателей всех возрастных категорий, кроме одной – самой старшей (60 и более лет). В группе граждан 30-39 лет шоумен получил 45% поддержки, Порошенко – 17%.
Также за Зеленского проголосовали 36% избирателей возрастом 40-49 лет, за действующего президента – 18,5%.
Шоумен был наравне с другими кандидатами или уступал им в группе самых старших по возрасту избирателей. Его поддержали 22% респондентов в возрасте 50-59 лет, Порошенко – 19%, а вот избиратели старше 60 лет преимущественно отдали предпочтение лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (19%). В том время как Зеленский получил поддержку только 12,5% граждан этой группы, Порошенко – 18%.
detroytred написав:Ще один головний момент: якщо Бутусов не вводить спільноту в оману або не веде якусь операцію прикриття, то надає отакі дані -- лише до 450, а в деякі дні і овсі тільки до 250 (в сумі по усих ділянках) штурмовиків рфії забезпечують оті результати просування. То про які витрати резервів в орків може бути мова? Плюс Старіков надає типу аксіому з підручнику -- в боях у містах втрати атакуючих і оборонців вирівнюються. Тобто оборона в містах не дає виграшу. (Так це чи ні - хз).
це в тисячах чи в одиницях? Бо обідва варіанти схожі на неправду
В самих, що не є, одиницях. 450 осіб, а в останні три дні (на момент отого етеру Бутусовими) 250 осіб. І, підкреслюю, це було про суму на усих ділянках фронту (от тільки не пам'ятаю, по всім напрямкам - купянському, торецькому, курахівському, покровському і т.д., чи по визначеним декільком).
Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру, - FT Головні тези: ▪️У разі повернення в Білий дім Трамп планує швидко "заморозити" конфлікт. ▪️Його команда пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону, без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу, при мінімальній участі США і НАТО. ▪️Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам. ▪️Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за урегулювання конфлікту. ▪️Такий підхід викликає занепокоєння у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС. ▪️У Республіканській партії немає єдності щодо цього курсу: частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи.
Як демократи зробили Україну немічною а потім сказали "Файт, Юкрейн! Ві стенд віз ю", так і Америка загалом закуколдила Європу свого часу, а тепер рапотово делегує їй,атрофованій, суб'єктність. Якщо німці не відродять свій тевтонський дух до рівня Другого (Не Третього!!!)Рейху у найближчі роки, то страшно подумати що воно буде.
+1000500 Саме так. Партнери..., але Європа далеко не на рівних зі Штатами спілкується.
І про яку єдність в Європі може бути мова, коли Польща більше вас-вась зі Штатами; Естонія з британцями; і т.д. Ще й хфранцузи теж ковдру від Німеччини бажають на себе потягти.
Тим не менш, як вказав Байденко, війна в Україні сплотила Захід. Трошки))
По суті в Європі зараз головне -- хто керує в Еврокомісії. Вона визначає.