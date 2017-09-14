Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 25 жовтня рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт 12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 210-1 КУпАП, тобто, за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
Так, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. У змінах до статті 258 КУпАП прямо передбачається, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».
«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні» – зазначено у законопроєкті.
У разі повернення «Укрпоштою» неврученого виклику військовозобов’язаному ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.
Також встановлюється, що доказами по справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі ж прийняття законопроєкту, буде існувати безпосередня норма, відповідно до якої ТЦК зможе прикласти витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені строки або ж інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».
Зокрема, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.
Крім того, встановлюється, що у разі несплати штрафу особою, що вчинила правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню.
Тобто, постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення.
розстрільна трійка: розстріл, конфіскація, дітей/жінку в трудармію
В первом туре выборов президента за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.
От общего числа молодых людей 14% отдали свои голоса за нынешнего главу государства Петра Порошенко. Таковы выводы социологической компании Фонд «Демократические инициативы», основанные на данных Национального экзит-пола.
Зеленский был лидеров среди избирателей всех возрастных категорий, кроме одной – самой старшей (60 и более лет). В группе граждан 30-39 лет шоумен получил 45% поддержки, Порошенко – 17%.
Также за Зеленского проголосовали 36% избирателей возрастом 40-49 лет, за действующего президента – 18,5%.
Шоумен был наравне с другими кандидатами или уступал им в группе самых старших по возрасту избирателей. Его поддержали 22% респондентов в возрасте 50-59 лет, Порошенко – 19%, а вот избиратели старше 60 лет преимущественно отдали предпочтение лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (19%). В том время как Зеленский получил поддержку только 12,5% граждан этой группы, Порошенко – 18%.
detroytred написав:Ще один головний момент: якщо Бутусов не вводить спільноту в оману або не веде якусь операцію прикриття, то надає отакі дані -- лише до 450, а в деякі дні і овсі тільки до 250 (в сумі по усих ділянках) штурмовиків рфії забезпечують оті результати просування. То про які витрати резервів в орків може бути мова? Плюс Старіков надає типу аксіому з підручнику -- в боях у містах втрати атакуючих і оборонців вирівнюються. Тобто оборона в містах не дає виграшу. (Так це чи ні - хз).
це в тисячах чи в одиницях? Бо обідва варіанти схожі на неправду
В самих, що не є, одиницях. 450 осіб, а в останні три дні (на момент отого етеру Бутусовими) 250 осіб. І, підкреслюю, це було про суму на усих ділянках фронту (от тільки не пам'ятаю, по всім напрямкам - купянському, торецькому, курахівському, покровському і т.д., чи по визначеним декільком).
Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру, - FT Головні тези: ▪️У разі повернення в Білий дім Трамп планує швидко "заморозити" конфлікт. ▪️Його команда пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону, без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу, при мінімальній участі США і НАТО. ▪️Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам. ▪️Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за урегулювання конфлікту. ▪️Такий підхід викликає занепокоєння у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС. ▪️У Республіканській партії немає єдності щодо цього курсу: частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи.
Як демократи зробили Україну немічною а потім сказали "Файт, Юкрейн! Ві стенд віз ю", так і Америка загалом закуколдила Європу свого часу, а тепер рапотово делегує їй,атрофованій, суб'єктність. Якщо німці не відродять свій тевтонський дух до рівня Другого (Не Третього!!!)Рейху у найближчі роки, то страшно подумати що воно буде.
+1000500 Саме так. Партнери..., але Європа далеко не на рівних зі Штатами спілкується.
І про яку єдність в Європі може бути мова, коли Польща більше вас-вась зі Штатами; Естонія з британцями; і т.д. Ще й хфранцузи теж ковдру від Німеччини бажають на себе потягти.
Тим не менш, як вказав Байденко, війна в Україні сплотила Захід. Трошки))
По суті в Європі зараз головне -- хто керує в Еврокомісії. Вона визначає.
Новина від Безуглої: "Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там?", - написала Безугла.
Роз'яснення ГШ: "Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців Головнокомандувачем Збройних Сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Коментар під статею: ""Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там?", - написала Безугла. А тепер погугліть, що таке "СТАБІЛІЗАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ПУНКТИ ПІДРОЗДІЛІВ, які перебувають в районі ведення бойових дій" Це що за підрозділи? А це пехотні підрозділи. Я не є прихильником безуглої, але тут вона права. Тим більше, що ці медичні стабілізаційні пункти знаходяться поруч з нулем. І завдання цих пунктів- стабілізувати стан пораненого для подальшої евакуації в медичний заклад. А що цих поранених чекає в госпіталях, з яких повбирали медперсонал?" https://censor.net/ua/news/3517204/viyi ... t_v_pihotu
ЛАД написав:А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".
ходил в моря)) плавает дерьмо
закінчив академию і мене направили працювати на пассажирське судно-побачив яка там система поборів: всі працівникі ресторану мали кожного місяця здавати на общак директору ресторана (не багато так марок 40-50), бортпроводниці трошкі більше 50-60 дойч марок начальнику пассажирської служби, бармени теж саме але такса мені невідома, тому що я 3й помічник (штурман)отримував 90марок на місяць і коли я виходив "в город", то навіть не міг купити собі морозиво, чи банку коли (бо півроку копив валюту щоб придбати в Сингапурі міні-компо Хітачі-вона коштувала 270 дол, 400марок), так я був дуже моложим (24роки), то мені було не зрозуміло, що купувати надо було не міні-компо, а покривала чи люрикс в Сінгапурі, і умовно на 400 марок (які я витратив на "музикальний центр") можна були купити 100м люрикса и продати по 50руб за метр -і це 5000 руб, а 18000р можна було купити однокімнатну квартиру в Одесі (1990р). За три роки, працюючи на пассажирському лайнері, не продав жодної шмотки-мені це було огидно. Для порівняння скажу, що офіціанти мали десь 600 марок "чаєвими", бортпровідники до 1000 марок (вони стирали старухам німкеням їх одяг (труси також) і ті давали за це 1 марка за одну річ(вещь), бармени продавали в барах "левую водку" і мали от 3000-5000(водку привозили в Одесі або Ленінгради-заказували 4 газова, а привозили 6-7 газонів).Таможні давали на лапу що не втручалась.Потім замість офіційної водки продавати "додаткову" (яка не проходила по звіту)-на цій схемі окрім барменов сиділи головний бухгалтер/директор ресторану і капітан теж мав долю. Коли судно загружало нових туристів то в них забирали чемодани(бо з чемоданами як в купе поїзда- простору ніякого), після круїзу повертали назад-за кожний чемодан німці давали 1-2 марки, тобто за місяць два круїза -4 рази таскали чемодани і мали десь додаткових 100-110 марок. У матроса (або мотриста) десь 60 марок , а з чемоданами вже 160-170 марок-це як у капітана, тому офіцери-механикі теж почали тягати чемодани(штурмана не робили цього), мені пропонували долучитись, але я сказав-що коли я на мостіку несу ходову вахту одягнений в білу форму і золоті еполети-туристів приводять на єкскурсію, вони всі вітаються і кажуть мені "гер офіцір" і тут я такий з чемоданом о 6й ранку: «bitte schön» Ihr Koffer. Ще одна річ, коли старші офіцери виходили "в город" обовязково з ними був бармен, який купував речі собі і своєму куратору, тому старпом/стармех маючи відносно малу зарплату в марках ходили в синіх куртках "Paul Shark" (які в судовому магазині коштували 350дойчмарок, тобто 3 місяця работи старпому). Едине що було безкоштовно-це любов, дівчата молоді гарячі (правда не на всіх вистачало, бо 140 чоловіків і 120 жінок), но то таке. Коли совок розпався- я мав на ощадній книжці 4000руб заплати, магнитолу і шмотки. Тому не можна сказати, що у 27 років я був значно багатше за Вас.Жив з батьками, потім одружився, дитина. у 1994р почав працювати на британську компанію 2м офіцеров, хоч ЧМП вже став старпомом(тобто погодівся на пониження в должності), отримував 1600 дол (в ЧМП 420-різниця в 4 рази), потім старпом 2700-3000 дол, перша зарплата капітана у 2002 -4540дол, в 2009 у мене було 6500 евро (9200 в дол). Працюючи на пассажирі в ЧМП в 1987-1990 я відчував себе жебраком серед всіх цих "заможних" дівчат/хлопців, значна частина (80% були з сіл Хмельничину, Одещини, Молдавії) з освітою пту. Тому, чим я забовязаний совку, освітою? Так у нас з роти 60% до ЧМП, а 40% (тому що не одесити) до Камчатки, Владивостоку, Находки, Сахаліну. Я до ЧМП тому що місцевий і червоний диплом (за це на пассажири, після катастрофи з "Адіралом Нахімовим" ходові вахти несли два штурмана, тобто знадобились ще штурмана). Мої племіники закінчили академію(за гроші)-сьогодні вже старпоми, один капітан. Можливості при ссср і сьогодні як небо і земля. Працюєш за контратом і маєш гроші. За часи ссср була матеріальна відповідальність, судно прийшло в Одесу-приходять докери і питають другого помічника (відповідального за груз): как вигружать будем? с браком или без брака. Если без брака-с тебя два ящика водки. (5,30рубля на 24 єто 127р, зарплата у второго 145р). Як мені казав один штурман-він ніколи не мав грошей-все на водку для докерів, якщо не купиш-ломають ящики, крадуть товари і маєш платит за нестачу. А коли не купив презента інспектуру відділа кадрів-то послала на лінію Миколаїв (Балабановка)-Луанда(Ангола)-возив 3 роки зброю, і тому навіть в Лас-Пальмас судно не заходило з приводу "секретності". Його жінка хотіла подати на розвод (бо рублів немає і шмоток заграничних також), довелось всю валюту взяти чеками втб , які продав менялам біля торгсину (там замість мінял могли бути робітникі ОБХСС), а скільки ці менти морякам крові попили. Тому я і навіть не наважився щось продавати, тільки у 1991р влітку на 7км.
прошу форумчан вибачити за таку офтопну відповідь, але бачу що ЛАД досі задрить морякам, а виявляється що немає чому заздрити. Були у нас круті бармени/офіціанти які не пропили чаєві, а купили гарне житло на Дерибасівьский, на Пушкинський, даякі з кінця 90х мали ресторани (одна людина точно і досі має), але 90% все про*рали. Сьогодні майже зебраки-ні майна, ні грошей, ні пенсії (3200грн у моєї сусідки по єтажу на старій квартирі, працювала зі мною на тому пассажирському судні 1985-1991).
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 жов, 2024 20:24, всього редагувалось 1 раз.
prodigy У вас там після навчання були якісь обовʼязкові контракти, для відпрацювання «на державу» , а потім «вільний», йди куди хочеш? У воєнній авіації саме так. Раніше контракт 5р, ну а років з 5 тому зробили, що треба 10р. Все, далі не винний державі. Хочеш служи, дозаробляй пенсію , хочеш йди в комерцію. Проте тут невгамовні комбайнери і продавці шуб щось бормочуть про накопичення боргу , коли служиш державі. Наркомани, що тут сказати. 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 жов, 2024 20:25, всього редагувалось 2 разів.