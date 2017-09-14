Додано: Пон 28 жов, 2024 20:05

ЛАД написав: А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях". А вы закончили мореходку, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".

ходил в моря)) плавает дерьмозакінчив академию і мене направили працювати на пассажирське судно-побачив яка там система поборів: всі працівникі ресторану мали кожного місяця здавати на общак директору ресторана (не багато так марок 40-50), бортпроводниці трошкі більше 50-60 дойч марок начальнику пассажирської служби, бармени теж саме але такса мені невідома, тому що я 3й помічник (штурман)отримував 90марок на місяць і коли я виходив "в город", то навіть не міг купити собі морозиво, чи банку коли (бо півроку копив валюту щоб придбати в Сингапурі міні-компо Хітачі-вона коштувала 270 дол, 400марок), так я був дуже моложим (24роки), то мені було не зрозуміло, що купувати надо було не міні-компо, а покривала чи люрикс в Сінгапурі, і умовно на 400 марок (які я витратив на "музикальний центр") можна були купити 100м люрикса и продати по 50руб за метр -і це 5000 руб, а 18000р можна було купити однокімнатну квартиру в Одесі (1990р). За три роки, працюючи на пассажирському лайнері, не продав жодної шмотки-мені це було огидно. Для порівняння скажу, що офіціанти мали десь 600 марок "чаєвими", бортпровідники до 1000 марок (вони стирали старухам німкеням їх одяг (труси також) і ті давали за це 1 марка за одну річ(вещь), бармени продавали в барах "левую водку" і мали от 3000-5000(водку привозили в Одесі або Ленінгради-заказували 4 газова, а привозили 6-7 газонів).Таможні давали на лапу що не втручалась.Потім замість офіційної водки продавати "додаткову" (яка не проходила по звіту)-на цій схемі окрім барменов сиділи головний бухгалтер/директор ресторану і капітан теж мав долю. Коли судно загружало нових туристів то в них забирали чемодани(бо з чемоданами як в купе поїзда- простору ніякого), після круїзу повертали назад-за кожний чемодан німці давали 1-2 марки, тобто за місяць два круїза -4 рази таскали чемодани і мали десь додаткових 100-110 марок. У матроса (або мотриста) десь 60 марок , а з чемоданами вже 160-170 марок-це як у капітана, тому офіцери-механикі теж почали тягати чемодани(штурмана не робили цього), мені пропонували долучитись, але я сказав-що коли я на мостіку несу ходову вахту одягнений в білу форму і золоті еполети-туристів приводять на єкскурсію, вони всі вітаються і кажуть мені "гер офіцір" і тут я такий з чемоданом о 6й ранку: «bitte schön» Ihr Koffer. Ще одна річ, коли старші офіцери виходили "в город" обовязково з ними був бармен, який купував речі собі і своєму куратору, тому старпом/стармех маючи відносно малу зарплату в марках ходили в синіх куртках "Paul Shark" (які в судовому магазині коштували 350дойчмарок, тобто 3 місяця работи старпому). Едине що було безкоштовно-це любов, дівчата молоді гарячі (правда не на всіх вистачало, бо 140 чоловіків і 120 жінок), но то таке. Коли совок розпався- я мав на ощадній книжці 4000руб заплати, магнитолу і шмотки. Тому не можна сказати, що у 27 років я був значно багатше за Вас.Жив з батьками, потім одружився, дитина.у 1994р почав працювати на британську компанію 2м офіцеров, хоч ЧМП вже став старпомом(тобто погодівся на пониження в должності), отримував 1600 дол (в ЧМП 420-різниця в 4 рази), потім старпом 2700-3000 дол, перша зарплата капітана у 2002 -4540дол, в 2009 у мене було 6500 евро (9200 в дол). Працюючи на пассажирі в ЧМП в 1987-1990 я відчував себе жебраком серед всіх цих "заможних" дівчат/хлопців, значна частина (80% були з сіл Хмельничину, Одещини, Молдавії) з освітою пту. Тому, чим я забовязаний совку, освітою? Так у нас з роти 60% до ЧМП, а 40% (тому що не одесити) до Камчатки, Владивостоку, Находки, Сахаліну. Я до ЧМП тому що місцевий і червоний диплом (за це на пассажири, після катастрофи з "Адіралом Нахімовим" ходові вахти несли два штурмана, тобто знадобились ще штурмана). Мої племіники закінчили академію(за гроші)-сьогодні вже старпоми, один капітан. Можливості при ссср і сьогодні як небо і земля.Працюєш за контратом і маєш гроші. За часи ссср була матеріальна відповідальність, судно прийшло в Одесу-приходять докери і питають другого помічника (відповідального за груз): как вигружать будем? с браком или без брака. Если без брака-с тебя два ящика водки. (5,30рубля на 24 єто 127р, зарплата у второго 145р). Як мені казав один штурман-він ніколи не мав грошей-все на водку для докерів, якщо не купиш-ломають ящики, крадуть товари і маєш платит за нестачу. А коли не купив презента інспектуру відділа кадрів-то послала на лінію Миколаїв (Балабановка)-Луанда(Ангола)-возив 3 роки зброю, і тому навіть в Лас-Пальмас судно не заходило з приводу "секретності". Його жінка хотіла подати на розвод (бо рублів немає і шмоток заграничних також), довелось всю валюту взяти чеками втб , які продав менялам біля торгсину (там замість мінял могли бути робітникі ОБХСС), а скільки ці менти морякам крові попили. Тому я і навіть не наважився щось продавати, тільки у 1991р влітку на 7км.прошу форумчан вибачити за таку офтопну відповідь, але бачу що ЛАД досі задрить морякам, а виявляється що немає чому заздрити. Були у нас круті бармени/офіціанти які не пропили чаєві, а купили гарне житло на Дерибасівьский, на Пушкинський, даякі з кінця 90х мали ресторани (одна людина точно і досі має), але 90% все про*рали.Сьогодні майже зебраки-ні майна, ні грошей, ні пенсії (3200грн у моєї сусідки по єтажу на старій квартирі, працювала зі мною на тому пассажирському судні 1985-1991).