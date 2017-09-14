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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:23
Denik написав:
Ставка вже 21%. Справи з бюджетом орків все гірші та гірші
цікаве відео, у пуйла грошей на рік вистачить(на 10 місяців точно),
дефіцит бюджета 2024р 2,5трлн(2% ввп), на 2025й 0,83трлн рубл (0,4%), але це фейк (буде 3трлн)
тому 2025р для путіна вирішальний, він кине всі резерви
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:25
prodigy написав:
прошу форумчан вибачити за таку офтопну відповідь, але бачу що ЛАД досі задрить морякам, а виявляється що немає чому заздрити.
насправді дуже цікаво
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:25
UA написав:
Я не уверен что нужно было переизбирать Порошенко.
Я уверен что не нужно было выбирать Зе.
Лечить зубы у сантехника это плохое решение.
А шо случилось ?
Чого такий крок до перевороту думок ? )
Чи може правда, що скоро ментів на пенсії будуть ставити на облік в ТЦК
Коли я в 2019 році писав, что не потрібно голосувати за Зеленского, він ніякий, досвіду у нього немає, команди у нього немає
То що мені писали в відповідь ?
Що я порохоботік, а Зеленский все порішає, "хуже не будет", "хоть поржём", "Порошенко - барыга и наживается на войне"
Пройшло 5 з половиной років ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 28 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:28
detroytred написав:
Новина від Безуглої:
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
яких вам коментарів треба? Піхоти невистачає на донбасі. Всіх придатних вигрібають з тилів на фронт. І медиків і ремонтників і з авіації всяку охорону аеродромів.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:28
fox767676 написав: prodigy написав:
прошу форумчан вибачити за таку офтопну відповідь, але бачу що ЛАД досі задрить морякам, а виявляється що немає чому заздрити.
насправді дуже цікаво
Цікаво тим, що легких грошей не існує. Щоб стати капітаном треба, як показано, пройти чимало важких , і часто не жирних, років. Та і море така собі стихія, невелике вдоволення проводити там роки. Вершки на старості, коли вже і нема тої радості від грошей.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:30
Banderlog написав: detroytred написав:
Новина від Безуглої:
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
яких вам коментарів треба? Піхоти невистачає на донбасі. Всіх придатних вигрібають з тилів на фронт. І медиків і ремонтників і з авіації всяку охорону аеродромів.
Військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за фахом, - Генштаб
"Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом.
З метою максимального збереження життя українських військовослужбовців Головнокомандувачем Збройних Сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій.
Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:31
prodigy написав: ЛАД написав:
А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам
, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".
ходил в моря)) плавает дерьмо
Про "бесплатное образование" - це улюблена фішка совків
Як і про "бесплатные квартиры"
Забувая, як і личить парторгу, що вся ця "бєсплатність" була оплачена податками та недоплатою зарплат
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:35
pesikot написав:
Про "бесплатное образование" - це улюблена фішка совків
А тим часом в половині країн Європи освіта безкоштовна. Іноді навіть для негромадян.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:43
Hotab написав:prodigy
У вас там після навчання були якісь обовʼязкові контракти, для відпрацювання «на державу» , а потім «вільний», йди куди хочеш?
У воєнній авіації саме так. Раніше контракт 5р, ну а років з 5 тому зробили, що треба 10р. Все, далі не винний державі. Хочеш служи, дозаробляй пенсію , хочеш йди в комерцію.
Проте тут невгамовні комбайнери і продавці шуб щось бормочуть про накопичення боргу , коли служиш державі. Наркомани, що тут сказати. 😅
При совку коли посилали по "распределению" на Далекий Схід -3 роки мав відпрацювати,
але по факту менше 5 не виходило, а у Владівостоку за 5 років морякам довали двушку(якщо одружений), тому 90% залишались там на пожиттеве. А Одесі моряки років по 25 жили з батьками, докі ті не помруть, квартиру кооперативну чекали років 10 не менше. Житло після 1980р взагалі припинили будувати (Афган, кризис, банкротство совка).
на війському флоті совку тільки "волохаті руки" служили в Криму (ЧКФ), а інші в Североморську , або у Владівостоку. Україна порівнянно з ссср комфортна країна, це не " Горький-130, Кремлёв, Арзамас-75 и Арзамас-16" (САРОВ), батько мій служив в рвсн біля Н.Тагілу (і таких почтових скриньок по союзу тьма, "а вокруг тихиша, а вокруг не души"
Так, гроші були, але життя в гарнізонах проходила звісно як. Десять років -це не мало, це вся молодість минає.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:47
pesikot написав: prodigy написав: ЛАД написав:
А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам
, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".
ходил в моря)) плавает дерьмо
Про "бесплатное образование" - це улюблена фішка совків
Як і про "бесплатные квартиры"
Забувая, як і личить парторгу, що вся ця "бєсплатність" була оплачена податками та недоплатою зарплат
квартиру швидко отримували "у чорта на рогах", дивися фільм міхаіла кожухова (запутінца) про Северний Морской путь (Норильк стоїть порожній, з розпадом совка люди коли зникла забовязаність покинули ці міста), так само і БАМ
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