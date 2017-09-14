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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10646106471064810649>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:52

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Про "бесплатное образование" - це улюблена фішка совків

А тим часом в половині країн Європи освіта безкоштовна. Іноді навіть для негромадян.

А у них є таке поняття як "распрєделєніє" ?
Немає ? як так ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:міхаіла кожухова (запутінца)

він за Україну у цій війні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:цікаве відео, у пуйла грошей на рік вистачить(на 10 місяців точно),
дефіцит бюджета 2024р 2,5трлн(2% ввп), на 2025й 0,83трлн рубл (0,4%), але це фейк (буде 3трлн
а мені про масло сподобалося-після рекордного здорожчання масла на расії, виявляється його ціна наблизилася до звичайної української ціни)))
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:06

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Про "бесплатное образование" - це улюблена фішка совків

А тим часом в половині країн Європи освіта безкоштовна. Іноді навіть для негромадян.

А у них є таке поняття як "распрєделєніє" ?
Немає ? як так ? ))


представники кращих компаній США приїздять щорічно до

Princeton University.
Harvard University.
Columbia University.
Massachusetts Institute of Technology.
Yale University.
Stanford University.
University of Chicago.
University of Pennsylvania

і змагаються за студентів graduated with distinction
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:виявляється його ціна наблизилася до звичайної української ціни)))

там якість в рази програє, це вже обіда в квадраті.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:08

  fox767676 написав:
  prodigy написав:міхаіла кожухова (запутінца)

він за Україну у цій війні

Ти пропустив прийом пігулок

Він в базі Миротворєць і своїх переконань не міняв
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  ЛАД написав:А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".


ходил в моря)) плавает дерьмо

Але чому тоді немає капітанів дальнього хождєнія? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:яких вам коментарів треба?

ждемс персональних моб розпоряджень з Генштабу по особам
від 50-ти років
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:12

  d44 написав:
  prodigy написав:цікаве відео, у пуйла грошей на рік вистачить(на 10 місяців точно),
дефіцит бюджета 2024р 2,5трлн(2% ввп), на 2025й 0,83трлн рубл (0,4%), але це фейк (буде 3трлн
а мені про масло сподобалося-після рекордного здорожчання масла на расії, виявляється його ціна наблизилася до звичайної української ціни)))


стосовно цін, стрибок цін мав відбутись у літку 2022, коли долар в лютому 28, в травні 35, а в липні 42-43.
масло 420грн/кг-якість 100%, картопля 35грн, кажуть до НР столу буде 45грн (мені 20кг вистачає на 5 міс, тому це не критична річ), бензин у нас весь рік майже стабільно +/-1,5гр.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:13

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:А тим часом в половині країн Європи освіта безкоштовна. Іноді навіть для негромадян.

А у них є таке поняття як "распрєделєніє" ?
Немає ? як так ? ))


представники кращих компаній США приїздять щорічно до

Princeton University.
Harvard University.
Columbia University.
Massachusetts Institute of Technology.
Yale University.
Stanford University.
University of Chicago.
University of Pennsylvania

і змагаються за студентів graduated with distinction

Це ж не в умовний Мухосранск поїхати
Та й мова йшла про Європу
pesikot
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  #<1 ... 10646106471064810649>
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