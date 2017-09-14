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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:52
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Про "бесплатное образование" - це улюблена фішка совків
А тим часом в половині країн Європи освіта безкоштовна. Іноді навіть для негромадян.
А у них є таке поняття як "распрєделєніє" ?
Немає ? як так ? ))
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:57
prodigy написав:
міхаіла кожухова (запутінца)
він за Україну у цій війні
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:01
prodigy написав:
цікаве відео, у пуйла грошей на рік вистачить(на 10 місяців точно),
дефіцит бюджета 2024р 2,5трлн(2% ввп), на 2025й 0,83трлн рубл (0,4%), але це фейк (буде 3трлн
а мені про масло сподобалося-після рекордного здорожчання масла на расії, виявляється його ціна наблизилася до звичайної української ціни)))
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:06
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Про "бесплатное образование" - це улюблена фішка совків
А тим часом в половині країн Європи освіта безкоштовна. Іноді навіть для негромадян.
А у них є таке поняття як "распрєделєніє" ?
Немає ? як так ? ))
представники кращих компаній США приїздять щорічно до
Princeton University.
Harvard University.
Columbia University.
Massachusetts Institute of Technology.
Yale University.
Stanford University.
University of Chicago.
University of Pennsylvania
і змагаються за студентів graduated with distinction
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prodigy
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:07
d44 написав:
виявляється його ціна наблизилася до звичайної української ціни)))
там якість в рази програє, це вже обіда в квадраті.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:08
fox767676 написав: prodigy написав:
міхаіла кожухова (запутінца)
він за Україну у цій війні
Ти пропустив прийом пігулок
Він в базі Миротворєць і своїх переконань не міняв
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pesikot
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:08
prodigy написав: ЛАД написав:
А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам
, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".
ходил в моря)) плавает дерьмо
Але чому тоді немає капітанів дальнього хождєнія?
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:10
Banderlog написав:
яких вам коментарів треба?
ждемс персональних моб розпоряджень з Генштабу по особам
від 50-ти років
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:12
d44 написав: prodigy написав:
цікаве відео, у пуйла грошей на рік вистачить(на 10 місяців точно),
дефіцит бюджета 2024р 2,5трлн(2% ввп), на 2025й 0,83трлн рубл (0,4%), але це фейк (буде 3трлн
а мені про масло сподобалося-після рекордного здорожчання масла на расії, виявляється його ціна наблизилася до звичайної української ціни)))
стосовно цін, стрибок цін мав відбутись у літку 2022, коли долар в лютому 28, в травні 35, а в липні 42-43.
масло 420грн/кг-якість 100%, картопля 35грн, кажуть до НР столу буде 45грн (мені 20кг вистачає на 5 міс, тому це не критична річ), бензин у нас весь рік майже стабільно +/-1,5гр.
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prodigy
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:13
prodigy написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
А тим часом в половині країн Європи освіта безкоштовна. Іноді навіть для негромадян.
А у них є таке поняття як "распрєделєніє" ?
Немає ? як так ? ))
представники кращих компаній США приїздять щорічно до
Princeton University.
Harvard University.
Columbia University.
Massachusetts Institute of Technology.
Yale University.
Stanford University.
University of Chicago.
University of Pennsylvania
і змагаються за студентів graduated with distinction
Це ж не в умовний Мухосранск поїхати
Та й мова йшла про Європу
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pesikot
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