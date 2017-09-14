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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10647106481064910650>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:20

  Goodman написав:
  d44 написав:виявляється його ціна наблизилася до звичайної української ціни)))

там якість в рази програє, це вже обіда в квадраті.


якість завджи була гірша (працював 2005-2010 виключно з ленінградцями, +2(3) українця в екіпажі)-вони ще в ті роки заздрили, що у нас продукти краще (молочка вся, сири і тд),
кому близько до Білорусії-намагались купувати молочку там
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 жов, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:28

  fox767676 написав:
  prodigy написав:прошу форумчан вибачити за таку офтопну відповідь, але бачу що ЛАД досі задрить морякам, а виявляється що немає чому заздрити.


насправді дуже цікаво


ще одна цікава річ -жінки
за часи СССР всі в ЧМП з України, в БМП з Росії (на 99%)

декілька знайомих працюють в наші дні на великих лайнерах (Royal Caribbean International) 1800 членов екіпажа (70-80 національностей)на борту , питаю як жінками?
якщо тобі потрібно -платиш долари десь 50 дол за 1,5 години і тебе ведуть в каюту, де на тебе чекає філіпінка.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:35

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Новина від Безуглої:
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
яких вам коментарів треба? Піхоти невистачає на донбасі. Всіх придатних вигрібають з тилів на фронт. І медиків і ремонтників і з авіації всяку охорону аеродромів.

Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ.
А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:36

  Faceless написав:
prodigy написав:
  ЛАД написав:А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".


ходил в моря)) плавает дерьмо

Але чому тоді немає капітанів дальнього хождєнія? :mrgreen:


звісно немає :mrgreen:

подивився зараз:
укр. ДИПЛОМ капітан далекого плавання,
англ. Certificate of Competency Deep sea captain
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:49

Венс жжот:
*Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією. Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс в ефірі телеканалу News Nation.
"Українцям доведеться прийняти це рішення... Вони вже занадто виснажені", - заявив Венс.
https://varta1.com.ua/news/kandydat-u-v ... 87325.html

Більд піддає:
Російська влада збирається затягнути війну щонайменше до 2026 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела у розвідці.
Кремль не збирається домовлятися з українським керівництвом і розробляє новий середньостроковий план війни:
До кінця 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та дійти до річки Оскол у Харківській області.
До кінця 2026 року дійти до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.
"Усі східні території ліворуч від Дніпра РФ планує захопити протягом 3 років. Після чого річка стане новою лінією фронту" - йдеться у повідомленні.
https://varta1.com.ua/news/stalo-vidomo ... 87327.html

Чи це таке схиляння до перемовин?
Через залякування планами.
Так в України є свої Плани.
І не один.
І крутіше кремльовських!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 жов, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:50

  lapay написав:Вангую, що ніяких переговорів в Індії не буде, це чергова хатєлка Зе, і не більше.
Переговори будуть в ООН, на китайській платформі, до якої, врешті-решт, приєднаються обидва Вови.

Дивлюся, що іноземні інвестиції в Україну знову зростають... в тому числі з США. Напрошується висновок - інвестори є Де Біли чи може щось знають?
Соромлюсь запитати, чому перемовини мають бути "в ООН, на китайській платформі"? Це вам наснилося?)))
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:55

  Hotab написав:prodigy


долари десь 50 дол за 1,5 години


Здається хтось більше не хоче на філіпіни, дорого!!
Хоча… якщо перерахувати на 3 хвилини, то це десь 1,5 дол.. можна викроїти з 140дол/місяць :mrgreen:


десь у 2000му у мене на судні був зварювальник(сварщик), який раніше працював на пассажирському паромі (судно на 600у пассажирів і 200екіпаж)
https://greekreporter.com/2024/09/15/ex ... e-renewal/ на той час у нього було 900дол на місяць зарплата (1998р)
коли судно прийшло в Александрію -всі туристи на 15 годин поїхали до пірамід Гизи.
В єкіпажі було багато обслуги з України, підходить до нього дівчина і питає ти з Одеси, і я теж. Сільки в рейсі-2 місяці, то ми можемо допогти один одному, у мене є вільна каюта на 15 годин (доки туристи не повернуться), якщо маєш бажання -приходь
Хлопець молодий, неодружений (десь років 27-28), каже отце ти добре надумала, у вечері після роботи прийду, а вона-тільки 50дол не забудь...
він каже мені -коли батько помер мені було 15, я став в сім"ї на чоловіка-пішлов в пту і з 16рків працював на СРЗ учнев зварювальника, а тепер заочно навчаюсь у водному і за сестру молодшу оплачую контракт також

як почув про 50 дол, кажу дівчині: дякую за пропозицію, может колись іншим разом

а за часи ссср було даром (за амбаром)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Дивлюся, що іноземні інвестиції в Україну знову зростають... в тому числі з США. Напрошується висновок - інвестори є Де Біли чи може щось знають?
Соромлюсь запитати, чому перемовини мають бути "в ООН, на китайській платформі"? Це вам наснилося?)))

Де Біли можуть не тільки за Вову голосувати, але і за Дональда. Що там у Зе зростає, мене мало цікавить, як і ваші висновки.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так в України є свої Плани.


я все це знаю, тому 2 дні написав про те, що мені весь 2024рік болить

наші плани-день простоять и ночь продержаться

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд

Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту “Про державний бюджет України на 2025 рік”, якими пропонувалося відмовитися від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Він уточнив, що таке рішення підтримали 14 членів комітету, 4 – утрималися, ще один проголосував проти.

“За наполяганням депутатів з профільного комітету та першого заступника генпрокурора пана Хоменко та голови Ради прокурорів. Бюджетний комітет все ж таки ВІДХИЛИВ поправку, яка прибирає збільшення прокурорам зарплат на майже 3 млрд грн. Це підвищення на 37%… По факту, Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році”, – написав Железняк.
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