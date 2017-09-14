якість завджи була гірша (працював 2005-2010 виключно з ленінградцями, +2(3) українця в екіпажі)-вони ще в ті роки заздрили, що у нас продукти краще (молочка вся, сири і тд),
кому близько до Білорусії-намагались купувати молочку там
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Додано: Пон 28 жов, 2024 21:20
якість завджи була гірша (працював 2005-2010 виключно з ленінградцями, +2(3) українця в екіпажі)-вони ще в ті роки заздрили, що у нас продукти краще (молочка вся, сири і тд),
кому близько до Білорусії-намагались купувати молочку там
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 жов, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:28
ще одна цікава річ -жінки
за часи СССР всі в ЧМП з України, в БМП з Росії (на 99%)
декілька знайомих працюють в наші дні на великих лайнерах (Royal Caribbean International) 1800 членов екіпажа (70-80 національностей)на борту , питаю як жінками?
якщо тобі потрібно -платиш долари десь 50 дол за 1,5 години і тебе ведуть в каюту, де на тебе чекає філіпінка.
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:35
Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ.
А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:36
звісно немає
подивився зараз:
укр. ДИПЛОМ капітан далекого плавання,
англ. Certificate of Competency Deep sea captain
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:49
Венс жжот:
*Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією. Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс в ефірі телеканалу News Nation.
"Українцям доведеться прийняти це рішення... Вони вже занадто виснажені", - заявив Венс.
Більд піддає:
Російська влада збирається затягнути війну щонайменше до 2026 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела у розвідці.
Кремль не збирається домовлятися з українським керівництвом і розробляє новий середньостроковий план війни:
До кінця 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та дійти до річки Оскол у Харківській області.
До кінця 2026 року дійти до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.
"Усі східні території ліворуч від Дніпра РФ планує захопити протягом 3 років. Після чого річка стане новою лінією фронту" - йдеться у повідомленні.
Чи це таке схиляння до перемовин?
Через залякування планами.
Так в України є свої Плани.
І не один.
І крутіше кремльовських!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 жов, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:50
Дивлюся, що іноземні інвестиції в Україну знову зростають... в тому числі з США. Напрошується висновок - інвестори є Де Біли чи може щось знають?
Соромлюсь запитати, чому перемовини мають бути "в ООН, на китайській платформі"? Це вам наснилося?)))
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:55
десь у 2000му у мене на судні був зварювальник(сварщик), який раніше працював на пассажирському паромі (судно на 600у пассажирів і 200екіпаж)
коли судно прийшло в Александрію -всі туристи на 15 годин поїхали до пірамід Гизи.
В єкіпажі було багато обслуги з України, підходить до нього дівчина і питає ти з Одеси, і я теж. Сільки в рейсі-2 місяці, то ми можемо допогти один одному, у мене є вільна каюта на 15 годин (доки туристи не повернуться), якщо маєш бажання -приходь
Хлопець молодий, неодружений (десь років 27-28), каже отце ти добре надумала, у вечері після роботи прийду, а вона-тільки 50дол не забудь...
він каже мені -коли батько помер мені було 15, я став в сім"ї на чоловіка-пішлов в пту і з 16рків працював на СРЗ учнев зварювальника, а тепер заочно навчаюсь у водному і за сестру молодшу оплачую контракт також
як почув про 50 дол, кажу дівчині: дякую за пропозицію, может колись іншим разом
а за часи ссср було даром (за амбаром)
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Де Біли можуть не тільки за Вову голосувати, але і за Дональда. Що там у Зе зростає, мене мало цікавить, як і ваші висновки.
Додано: Пон 28 жов, 2024 21:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд
Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту “Про державний бюджет України на 2025 рік”, якими пропонувалося відмовитися від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Він уточнив, що таке рішення підтримали 14 членів комітету, 4 – утрималися, ще один проголосував проти.
“За наполяганням депутатів з профільного комітету та першого заступника генпрокурора пана Хоменко та голови Ради прокурорів. Бюджетний комітет все ж таки ВІДХИЛИВ поправку, яка прибирає збільшення прокурорам зарплат на майже 3 млрд грн. Це підвищення на 37%… По факту, Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році”, – написав Железняк.
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