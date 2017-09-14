Це тому-що китайська економіка гавкнулась(з ваших слів), гроші втрачені, але гроші є ще, тому їх потрібно кудись вкладать. А куди вкладать? Правильно, в нас.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:07
Це тому-що китайська економіка гавкнулась(з ваших слів), гроші втрачені, але гроші є ще, тому їх потрібно кудись вкладать. А куди вкладать? Правильно, в нас.
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:09
Сун хун чан
Група майже з 200 колишніх північнокорейських солдатів, які нині живуть у Південній Кореї, хочуть вирушити в Україну, щоб використати свої знання й розпочати психологічну війну проти земляків з КНДР, які зараз перебувають у росії.
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:13
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:16
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:40
Національне Бюро статистики Китаю підтвердило мої слова , дивіться, як гепнулася у 2022 і зараз у 2024 теж пішла вниз чогось ... і дешева кацапська нафта та інші ресурси не допомогли.. шо ж такоє?
Додано: Пон 28 жов, 2024 22:47
Без коментарів
*Зеленський припускає, що якщо політика в США зміниться таким чином, що Америка перестане підтримувати Україну, то Україні, безумовно, буде дуже складно.
"Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
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