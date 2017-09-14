Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:07
fler написав:
Дивлюся, що іноземні інвестиції в Україну знову зростають... в тому числі з США. Напрошується висновок - інвестори є Де Біли чи може щось знають?
Це тому-що китайська економіка гавкнулась(з ваших слів), гроші втрачені, але гроші є ще, тому їх потрібно кудись вкладать. А куди вкладать? Правильно, в нас.
Water
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:09
Група майже з 200 колишніх північнокорейських солдатів, які нині живуть у Південній Кореї, хочуть вирушити в Україну, щоб використати свої знання й розпочати психологічну війну проти земляків з КНДР, які зараз перебувають у росії.
https://hromadske.ua/viyna/233675-pivni ... r-u-rosiyi
Water
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:13
prodigy написав: detroytred написав:
Так в України є свої Плани.
я все це знаю, тому 2 дні написав про те, що мені весь 2024рік болить
наші плани-день простоять и ночь продержаться
Британці (звісно не самі, а з Ко) за Одесу впишуться за будь-яких розкладів.
detroytred
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:16
Ірина_
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:40
Water написав: fler написав:
Дивлюся, що іноземні інвестиції в Україну знову зростають... в тому числі з США. Напрошується висновок - інвестори є Де Біли чи може щось знають?
Це тому-що китайська економіка гавкнулась(з ваших слів), ...
Національне Бюро статистики Китаю підтвердило мої слова
, дивіться, як гепнулася у 2022 і зараз у 2024 теж пішла вниз чогось
... і дешева кацапська нафта та інші ресурси не допомогли.. шо ж такоє?
https://tradingeconomics.com/china/gdp- ... 0of%202020
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fler
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:47
*Зеленський припускає, що якщо політика в США зміниться таким чином, що Америка перестане підтримувати Україну, то Україні, безумовно, буде дуже складно.
"Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-ut ... 87330.html
detroytred
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Додано: Пон 28 жов, 2024 23:10
fler написав:
і дешева кацапська нафта та інші ресурси не допомогли.. шо ж такоє?
Тому в нас вкладають.
Water
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Додано: Пон 28 жов, 2024 23:42
Педріли вдарили фабом в Держпром в Харкові. Цілковито монолітнобетонна будівля
Faceless
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Додано: Пон 28 жов, 2024 23:57
detroytred написав:
Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся
а про силиконовую долину в Крыму - сейчас
в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка
fox767676
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Додано: Вів 29 жов, 2024 00:05
fox767676 написав: detroytred написав:
Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся
а про силиконовую долину в Крыму - сейчас
в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка
Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо.
Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
detroytred
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