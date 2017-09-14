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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10648106491065010651>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:07

  fler написав:Дивлюся, що іноземні інвестиції в Україну знову зростають... в тому числі з США. Напрошується висновок - інвестори є Де Біли чи може щось знають?

Це тому-що китайська економіка гавкнулась(з ваших слів), гроші втрачені, але гроші є ще, тому їх потрібно кудись вкладать. А куди вкладать? Правильно, в нас.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:09

Сун хун чан

Група майже з 200 колишніх північнокорейських солдатів, які нині живуть у Південній Кореї, хочуть вирушити в Україну, щоб використати свої знання й розпочати психологічну війну проти земляків з КНДР, які зараз перебувають у росії.
https://hromadske.ua/viyna/233675-pivni ... r-u-rosiyi
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:13

  prodigy написав:
  detroytred написав:Так в України є свої Плани.


я все це знаю, тому 2 дні написав про те, що мені весь 2024рік болить

наші плани-день простоять и ночь продержаться

Британці (звісно не самі, а з Ко) за Одесу впишуться за будь-яких розкладів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:16

План перемоги Зеленського для кожного українця: цього так злякались росіяни
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:40

  Water написав:
  fler написав:Дивлюся, що іноземні інвестиції в Україну знову зростають... в тому числі з США. Напрошується висновок - інвестори є Де Біли чи може щось знають?

Це тому-що китайська економіка гавкнулась(з ваших слів), ...

Національне Бюро статистики Китаю підтвердило мої слова :D , дивіться, як гепнулася у 2022 і зараз у 2024 теж пішла вниз чогось :roll: ... і дешева кацапська нафта та інші ресурси не допомогли.. шо ж такоє?
https://tradingeconomics.com/china/gdp- ... 0of%202020.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:47

Без коментарів

*Зеленський припускає, що якщо політика в США зміниться таким чином, що Америка перестане підтримувати Україну, то Україні, безумовно, буде дуже складно.

"Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-ut ... 87330.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 23:10

  fler написав:і дешева кацапська нафта та інші ресурси не допомогли.. шо ж такоє?

Тому в нас вкладають.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 23:42

Напад росії і білорусі на Україну

Педріли вдарили фабом в Держпром в Харкові. Цілковито монолітнобетонна будівля
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*


про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся
а про силиконовую долину в Крыму - сейчас
в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 00:05

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*


про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся
а про силиконовую долину в Крыму - сейчас
в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка

Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо.
Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
detroytred
 
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