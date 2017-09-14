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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 жов, 2024 00:30
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся
а про силиконовую долину в Крыму - сейчас
в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка
Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо.
Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
так он же делился инсайдом как-то: "стратегия/тактика - это все для лузеров, настоящие профи работают в моменте"
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Додано: Вів 29 жов, 2024 00:32
detroytred написав: Banderlog написав: detroytred написав:
Новина від Безуглої:
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
яких вам коментарів треба? Піхоти невистачає на донбасі. Всіх придатних вигрібають з тилів на фронт. І медиків і ремонтників і з авіації всяку охорону аеродромів.
Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ.
А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?
Згідно теорії ігор влада і не може говорити інакше. Навіть якщо насправді ситуація інша. По аналогії з сусідньою гілкою - якщо б НБУ розумів, що до кінця року курс впаде як мінімум до 45 гривень, то сказавши про це населенню - люди могли б обвалити курс до 50-ти і більше гривень. Отже НБУ в такому випадку буде говорити, що курс стабільний і "контрольований"
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