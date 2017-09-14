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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 жов, 2024 00:30
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся
а про силиконовую долину в Крыму - сейчас
в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка
Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо.
Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
так он же делился инсайдом как-то: "стратегия/тактика - это все для лузеров, настоящие профи работают в моменте"
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Додано: Вів 29 жов, 2024 00:32
detroytred написав: Banderlog написав: detroytred написав:
Новина від Безуглої:
"Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
яких вам коментарів треба? Піхоти невистачає на донбасі. Всіх придатних вигрібають з тилів на фронт. І медиків і ремонтників і з авіації всяку охорону аеродромів.
Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ.
А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?
Згідно теорії ігор влада і не може говорити інакше. Навіть якщо насправді ситуація інша. По аналогії з сусідньою гілкою - якщо б НБУ розумів, що до кінця року курс впаде як мінімум до 45 гривень, то сказавши про це населенню - люди могли б обвалити курс до 50-ти і більше гривень. Отже НБУ в такому випадку буде говорити, що курс стабільний і "контрольований"
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Додано: Вів 29 жов, 2024 00:51
Пані флер як швець, перемога за україною, одні хороші новини, мільярдні інвестиції і один флай живе на 150дол.
а тут оказується ярмака не вигнать, прикордоння гатиться без перерв, шахеди гатять кожного дня, каби літають як додому, роботи нема, підприємства переїзджають, облави тцк все більші, по містах нічого не робиться, корейці вчора прибули(3тя країна доречі) сьогодні уже збір крові, половина курська вже забрана, через місять буде вся(вангую)... а точно це не про київ)
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Додано: Вів 29 жов, 2024 01:21
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