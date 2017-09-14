detroytred написав:Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся а про силиконовую долину в Крыму - сейчас в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка
Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо. Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
так он же делился инсайдом как-то: "стратегия/тактика - это все для лузеров, настоящие профи работают в моменте"
detroytred написав:Новина від Безуглої: "Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
яких вам коментарів треба? Піхоти невистачає на донбасі. Всіх придатних вигрібають з тилів на фронт. І медиків і ремонтників і з авіації всяку охорону аеродромів.
Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ. А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?
Згідно теорії ігор влада і не може говорити інакше. Навіть якщо насправді ситуація інша. По аналогії з сусідньою гілкою - якщо б НБУ розумів, що до кінця року курс впаде як мінімум до 45 гривень, то сказавши про це населенню - люди могли б обвалити курс до 50-ти і більше гривень. Отже НБУ в такому випадку буде говорити, що курс стабільний і "контрольований"
Пані флер як швець, перемога за україною, одні хороші новини, мільярдні інвестиції і один флай живе на 150дол. а тут оказується ярмака не вигнать, прикордоння гатиться без перерв, шахеди гатять кожного дня, каби літають як додому, роботи нема, підприємства переїзджають, облави тцк все більші, по містах нічого не робиться, корейці вчора прибули(3тя країна доречі) сьогодні уже збір крові, половина курська вже забрана, через місять буде вся(вангую)... а точно це не про київ)
Banderlog написав: яких вам коментарів треба? Піхоти невистачає на донбасі. Всіх придатних вигрібають з тилів на фронт. І медиків і ремонтників і з авіації всяку охорону аеродромів.
Новина від Безуглої: "Генштаб ЗСУ розпорядився перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ. А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?
Згідно теорії ігор влада і не може говорити інакше. Навіть якщо насправді ситуація інша. По аналогії з сусідньою гілкою - якщо б НБУ розумів, що до кінця року курс впаде як мінімум до 45 гривень, то сказавши про це населенню - люди могли б обвалити курс до 50-ти і більше гривень. Отже НБУ в такому випадку буде говорити, що курс стабільний і "контрольований"
В райцентрі алея героїв поповнилась якраз суттєво за рахунок загиблих з роти охорони аеродромної в/ч.
Популярність телемарафону серед українців впала до рівня "розповідей знайомих" https://www.rbc.ua/rus/news/populyarnis ... 13446.html Найпоширенішим джерелом, до якого респонденти звертаються для отримання надійної та перевіреної інформації про події в Україні є канали в Telegram (47%). Телемарафон втрачає популярність. Далі йдуть YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповіді очевидців подій/знайомих (19%) та офіційні державні джерела (19%).
Тільки на "розповіді знайомих" не потрібно витрачати бюджетні млрд.
detroytred написав:Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
про риски думать не сейчас, а потом, когда осуществлятся а про силиконовую долину в Крыму - сейчас в этом квинтенсеция украинской политики и Зеленского, ее пророка
Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо. Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський
"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України.
Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.
GALeon написав:Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.
Тоді не прискіпатися. В Зе є відповіді на будь-який смак. Мабуть почув. Кожного.
А також звернувся, попрохав. Кожного: *Зеленский призвал "скептически настроенных партнёров" ослабить Путина вместе... А также Индию, отказаться от нейтралитета... и порвать с РФ в рамках того БРИКСа... КНР от РФ и вступить в США... ООН - от Гуттериша... ФРГ - от Таурусов... США - от боязни вжарить по РФ... РФ - выйти из Украины и вернуть Крым... Венгрию - от нефти РФ... Словакию - от газа РФ... Польшу - от Волыни... Иран - от ракет... КНДР - от Курска... Бразилию - от Лулы... Голландию - от травы... Ой... не ... рано...*
Почули-то почули всі. Справа лише у реакції на почуте. У виконанні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 жов, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.