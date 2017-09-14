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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 жов, 2024 09:33
GALeon написав:
Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський
Висловлювання від автора шашликів у травні...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 29 жов, 2024 09:39
https://m.youtube.com/watch?v=Bt5stFz-GZI
Ой хлопці, пам"ятайте ви, друзі дорогі -
Ніколи не міняйте любов на пироги!
Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви -
Ніколи не міняйте любов на пироги!
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detroytred
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