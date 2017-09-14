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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10649106501065110652

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

Висловлювання від автора шашликів у травні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:39

https://m.youtube.com/watch?v=Bt5stFz-GZI
Ой хлопці, пам"ятайте ви, друзі дорогі -
Ніколи не міняйте любов на пироги!

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви -
Ніколи не міняйте любов на пироги!
detroytred
 
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