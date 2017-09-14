budivelnik написав:Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)
Ця війна - це не є варіння рашки на повільному вогні.
Рашку жарять, але не в усі отвори, бо не перерізано канал постачання грошей від нафти. Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
budivelnik написав:Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)
Ця війна - це не є варіння рашки на повільному вогні.
Рашку жарять, але не в усі отвори, бо не перерізано канал постачання грошей від нафти. Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
к сравнению с 20м веком (особенно послевоенным периодом) добавлю, большинство населения жило в селе и питалось со своего хозяйства, до 1964 даже пенсий им не платили. Поэтому народу было плевать на безработицу и инфляцию. В городах безработица регулировалась жильём, пока работаешь живёшь, а за тунеядство могли и с квартиры турнуть (поскольку прав собственности не было). Цены регулировались государством. Поэтому послевоенный ссср относительно легко и быстро восстановился.
Сейчас для нас ситуация с точностью до наоборот. Большинство населения (по крайней мере активного) живёт в городах и сильно зависимы от наличия работы и цен на еду в супермаркете. Из-за огромных военных расходов цены ползут вверх, а зарплаты ползут не у всех.
budivelnik написав:Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)
Ця війна - це не є варіння рашки на повільному вогні.
Рашку жарять, але не в усі отвори, бо не перерізано канал постачання грошей від нафти. Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
Дик, так тоді можна негайно припиняти війну навіть на відносно поганих умовах. Хоч прям зараз. Дочекатися оцієї смерті і повернути території, взяти ще контрибуції з репараціями.
Denik написав:Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
Для кого смертельні? Коли це рівень життя пенсіонерів був загрозою російській державності? Якщо треба, народ буде ходити у фуфайках, їсти по карткам та співати на голубому вогнику про солдата з медалькою "за Вашингтон"