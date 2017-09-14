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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10650106511065210653>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

Висловлювання від автора шашликів у травні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:39

https://m.youtube.com/watch?v=Bt5stFz-GZI
Ой хлопці, пам"ятайте ви, друзі дорогі -
Ніколи не міняйте любов на пироги!

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви -
Ніколи не міняйте любов на пироги!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел. Апередили
Востаннє редагувалось Mimohod в Вів 29 жов, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:Цікава декларація ще одного незначного районного чиновника...

https://youcontrol.com.ua/catalog/indiv ... 6d50d77b9/

Однією строкою ще в нього є готівкою 62 млн USD (2,5 мільярда гривень)
Тип права: Спільна сумісна власність
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:59

  detroytred написав:*Зеленський припускає, що якщо політика в США зміниться таким чином, що Америка перестане підтримувати Україну, то Україні, безумовно, буде дуже складно.

"Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.*
https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-ut ... 87330.html


Цих вже навіть "временщиками" язик не повертається назвати. Бо це буде компліментом.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:18

  GALeon написав:
BIGor написав:Цікава декларація ще одного незначного районного чиновника...

https://youcontrol.com.ua/catalog/indiv ... 6d50d77b9/

Однією строкою ще в нього є готівкою 62 млн USD (2,5 мільярда гривень)
Тип права: Спільна сумісна власність


Що ви прицепились до людини.
Ну прихватизував щось як де які прихватизували шоколадні фабрики.
Потім продав і вуаля. Чисті грошенята.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)

Ця війна - це не є варіння рашки на повільному вогні.

Рашку жарять, але не в усі отвори, бо не перерізано канал постачання грошей від нафти. Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:33

  Denik написав:
  budivelnik написав:Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)

Ця війна - це не є варіння рашки на повільному вогні.

Рашку жарять, але не в усі отвори, бо не перерізано канал постачання грошей від нафти. Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.

к сравнению с 20м веком (особенно послевоенным периодом) добавлю, большинство населения жило в селе и питалось со своего хозяйства, до 1964 даже пенсий им не платили. Поэтому народу было плевать на безработицу и инфляцию. В городах безработица регулировалась жильём, пока работаешь живёшь, а за тунеядство могли и с квартиры турнуть (поскольку прав собственности не было). Цены регулировались государством. Поэтому послевоенный ссср относительно легко и быстро восстановился.

Сейчас для нас ситуация с точностью до наоборот. Большинство населения (по крайней мере активного) живёт в городах и сильно зависимы от наличия работы и цен на еду в супермаркете. Из-за огромных военных расходов цены ползут вверх, а зарплаты ползут не у всех.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:07

  Denik написав:
  budivelnik написав:Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)

Ця війна - це не є варіння рашки на повільному вогні.

Рашку жарять, але не в усі отвори, бо не перерізано канал постачання грошей від нафти. Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.

Дик, так тоді можна негайно припиняти війну навіть на відносно поганих умовах. Хоч прям зараз.
Дочекатися оцієї смерті і повернути території, взяти ще контрибуції з репараціями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
Для кого смертельні? Коли це рівень життя пенсіонерів був загрозою російській державності? Якщо треба, народ буде ходити у фуфайках, їсти по карткам та співати на голубому вогнику про солдата з медалькою "за Вашингтон"
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