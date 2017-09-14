flyman написав:Але, як ЛАД писав, що в дідівську хату за $3K з сральніком на вулиці не поїде, бо "жахливі умови"
ну тут 2 варианта, кто способен ходить хоть ползком сбежит из 95го рая, либо трудовая повинность за тарелку супа. Тогда win-win и безработицы нет и все накормлены. После войны понадобится триллион вливаний чтобы поднять экономику. Сомневаюсь что есть желающие их влить.
detroytred написав:......... Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ. А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?
Згідно теорії ігор влада і не може говорити інакше. Навіть якщо насправді ситуація інша. По аналогії з сусідньою гілкою - якщо б НБУ розумів, що до кінця року курс впаде як мінімум до 45 гривень, то сказавши про це населенню - люди могли б обвалити курс до 50-ти і більше гривень. Отже НБУ в такому випадку буде говорити, що курс стабільний і "контрольований"
Denik написав:Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
Для кого смертельні? Коли це рівень життя пенсіонерів був загрозою російській державності? Якщо треба, народ буде ходити у фуфайках, їсти по карткам та співати на голубому вогнику про солдата з медалькою "за Вашингтон"
йшов третій рік повномаштабної а люди все ще на повному серйозі обговорюють "жабу що повільно вариться", майбутній крах рф, "геніальний план Заходу по ослабленню" і т.д.
detroytred написав:.............. Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо. Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський
"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України.
Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.
Немного дополню:
9:56 .... не все залежить від виборів Сполучених Штатів підкреслюю а вже ж багато але не все політику змінює не тільки лідер ми не знаємо Хто буде президент але безумовно все одно двопартійна підтримка України залишиться і в будь-якому випадку Конгрес Сполучених Штатів з яким ми працюємо і напрацювали міцні стосунки будуть мати свій особистий вплив на цю війну незважаючи чи хто буде президентом хоча президент буде все одно формувати міжнародну політику бо це його конституційний обов'язок
https://www.youtube.com/watch?v=VFiUx5BjHIU detroytred, "не читайте на ночь советских газет". The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".
сітуація на фронті дійсно критична (генерал полковник Сирський, вибачте з 23 серпня 2024 просто генерал казав три тижні тому , що ситуація на фронті дуже складна, але не критична), так зараз вона перейщла в стадію "критична".
Російські окупанти мають змогу наступати на полі бою через перевагу в ресурсах.
Про це заявив народний депутат Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода". "На даний момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас ресурсами та наступає. І в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів - це і помилки в управлінні й питання відсутності нормальної кількості ресурсу. А ми з початку війни не були ним забезпечені на більше, ніж 50%", - сказав політик.
За його словами, "Росія завжди переважає в цьому". "Проблеми з вчасно виритими фортифікаціями. Це все проблемні питання. І якщо зараз не почати їх вирішувати конкретно, то ситуація гірша може бути", - сказав Костенко.
"Таким чином наслідки у війні, коли ти маєш ініціативу та перевагу, ти наступаєш, ти перемагаєш. Але це не трагедія. Це говорить про те, що ми маємо вносити зміни. Зокрема, в систему управління, про яку всі кажуть".
пан Костенко полковник СБУ. а вот ще трошки "зради" від генерал майора Марченко Береза питає генерала, що після звільнення Залужного було звільнено більше 70 комбригів, то як має бути?
ЛАД написав:detroytred, "не читайте на ночь советских газет". The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".
по результатам виборів в Грузії видно що грузини вже не так сильно заздрять нашій незламності та потужності. Скоріш за все Бацька в 2025 так само без проблем продовжить своє правління. Нам довелось стати обєктом "показательной порки"((. Але могли ними бути белоруси, якби в 2020 їм вдалось додавити до кінця
detroytred написав:.............. Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо. Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.
Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський
"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України.
Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.
Немного дополню:
9:56 .... не все залежить від виборів Сполучених Штатів підкреслюю а вже ж багато але не все політику змінює не тільки лідер ми не знаємо Хто буде президент але безумовно все одно двопартійна підтримка України залишиться і в будь-якому випадку Конгрес Сполучених Штатів з яким ми працюємо і напрацювали міцні стосунки будуть мати свій особистий вплив на цю війну незважаючи чи хто буде президентом хоча президент буде все одно формувати міжнародну політику бо це його конституційний обов'язок
https://www.youtube.com/watch?v=VFiUx5BjHIU detroytred, "не читайте на ночь советских газет". The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".
просто "оппозиционеры" прекрасно понимают, что По вывезет там, где зе будет глазками хлопать "ой, а что же делать?". Но некоторым важнее, что бы кресло оставалось занятым.
budivelnik написав:............ 2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан 3 Як не дивно , але ТЕ саме робить сьогодні США/Європа.... Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)
Тому Якщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації.. То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше.
2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ. 3. США "варить педерацію на повільному вогні" за наш счёт - за счёт смертей украинцев и разрушения Украины. СШП может варить долго, им спешить некуда, возможно им и нужно долго и "на повільному вогні". Но нам этот "повільний вогонь" совершенно ни к чему. И замена "популиста" на политика (даже не буду спорить с вашими определениями, не принципиально) ничего бы не поменяла. Меня не особо волнует "повільне кипятіння педерації", но мы при этом тоже варимся "на повільному вогні". При этом, с учётом того, что мы значительно меньше, то и варимся быстрее. Или вам главное "сварить педерацію", а что будет при этом с Украиной, не важно? Вряд ли. Так что не стоит радоваться "повільному кипятінню".