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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1065110652106531065410655>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:25

  flyman написав:Але, як ЛАД писав, що в дідівську хату за $3K з сральніком на вулиці не поїде, бо "жахливі умови"
ну тут 2 варианта, кто способен ходить хоть ползком сбежит из 95го рая, либо трудовая повинность за тарелку супа. Тогда win-win и безработицы нет и все накормлены. После войны понадобится триллион вливаний чтобы поднять экономику. Сомневаюсь что есть желающие их влить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:48

  The_Rebel написав:
  detroytred написав:.........
Тоді виходить, що правду каже Мар'яна в якомусь ТГ, а не ГШ.
А якже "довіряти лише офіційним джерелам інформації..."?

Згідно теорії ігор влада і не може говорити інакше. Навіть якщо насправді ситуація інша. По аналогії з сусідньою гілкою - якщо б НБУ розумів, що до кінця року курс впаде як мінімум до 45 гривень, то сказавши про це населенню - люди могли б обвалити курс до 50-ти і більше гривень. Отже НБУ в такому випадку буде говорити, що курс стабільний і "контрольований"

+++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:49

  d44 написав:
  Denik написав:Але воєнні втрати вже є смертельними з огладом того, що залишиться після війни навіть, якщо вона зупинеться зараз. На відміну від світових воєн не було 50-мільйонного навісу з пенсіонерів над економікою.
Для кого смертельні? Коли це рівень життя пенсіонерів був загрозою російській державності? Якщо треба, народ буде ходити у фуфайках, їсти по карткам та співати на голубому вогнику про солдата з медалькою "за Вашингтон"

йшов третій рік повномаштабної а люди все ще на повному серйозі обговорюють "жабу що повільно вариться", майбутній крах рф, "геніальний план Заходу по ослабленню" і т.д.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:йшов третій рік повномаштабної а люди все ще на повному серйозі обговорюють "жабу що повільно вариться", майбутній крах рф, "геніальний план Заходу по ослабленню" і т.д.


фронт такий - писати у стєнгазєті про "обострєніє соціальниз противрєчій на загніваючому ̶з̶а̶х̶о̶д̶і̶ рашкостані"
"майбутні совки будуть називати себе антисовками" - Уінстон Черчилль
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:18

  GALeon написав:
detroytred написав:..............
Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо.
Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.

Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України.

Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.

Немного дополню:
9:56 .... не все залежить від виборів Сполучених Штатів підкреслюю а вже ж багато але не все політику змінює не тільки лідер ми не знаємо Хто буде президент але безумовно все одно двопартійна підтримка України залишиться і в будь-якому випадку Конгрес Сполучених Штатів з яким ми працюємо і напрацювали міцні стосунки будуть мати свій особистий вплив на цю війну незважаючи чи хто буде президентом хоча президент буде все одно формувати міжнародну політику бо це його конституційний обов'язок
https://www.youtube.com/watch?v=VFiUx5BjHIU
detroytred, "не читайте на ночь советских газет".
The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:29

сітуація на фронті дійсно критична (генерал полковник Сирський, вибачте з 23 серпня 2024 просто генерал казав три тижні тому , що ситуація на фронті дуже складна, але не критична), так зараз вона перейщла в стадію "критична".

Російські окупанти мають змогу наступати на полі бою через перевагу в ресурсах.

Про це заявив народний депутат Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода". "На даний момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас ресурсами та наступає. І в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів - це і помилки в управлінні й питання відсутності нормальної кількості ресурсу. А ми з початку війни не були ним забезпечені на більше, ніж 50%", - сказав політик.

За його словами, "Росія завжди переважає в цьому". "Проблеми з вчасно виритими фортифікаціями. Це все проблемні питання. І якщо зараз не почати їх вирішувати конкретно, то ситуація гірша може бути", - сказав Костенко.


"Таким чином наслідки у війні, коли ти маєш ініціативу та перевагу, ти наступаєш, ти перемагаєш. Але це не трагедія. Це говорить про те, що ми маємо вносити зміни. Зокрема, в систему управління, про яку всі кажуть".


пан Костенко полковник СБУ.
а вот ще трошки "зради" від генерал майора Марченко
Береза питає генерала, що після звільнення Залужного було звільнено більше 70 комбригів, то як має бути?

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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:32

  ЛАД написав:detroytred, "не читайте на ночь советских газет".
The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".


Ніііт.
Бо оце важко спростувати:
https://censor.net/ru/blogs/3361405/mi_ ... iti_pravdu
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:33

по результатам виборів в Грузії видно що грузини вже не так сильно заздрять нашій незламності та потужності.
Скоріш за все Бацька в 2025 так само без проблем продовжить своє правління.
Нам довелось стати обєктом "показательной порки"((.
Але могли ними бути белоруси, якби в 2020 їм вдалось додавити до кінця

UPD
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час пресконференції в Тбілісі заявив, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" і її уряд не дозволили перетворити Грузію на "другу Україну".
Орбан каже, що грузинський народ зробив рішення "на користь миру"...
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 29 жов, 2024 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:42

  ЛАД написав:
  GALeon написав:
detroytred написав:..............
Це якись-то прикол: один (Кулеба, міністр тоді) допетрив озвучити - лопатами; другий (президент) перещеголяв - не думаємо; еслі шо, то потім подумаємо.
Сказав би - є план і на цей випадок або працюємо над планом. Потужним звісно.

Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України.

Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.

Немного дополню:
9:56 .... не все залежить від виборів Сполучених Штатів підкреслюю а вже ж багато але не все політику змінює не тільки лідер ми не знаємо Хто буде президент але безумовно все одно двопартійна підтримка України залишиться і в будь-якому випадку Конгрес Сполучених Штатів з яким ми працюємо і напрацювали міцні стосунки будуть мати свій особистий вплив на цю війну незважаючи чи хто буде президентом хоча президент буде все одно формувати міжнародну політику бо це його конституційний обов'язок
https://www.youtube.com/watch?v=VFiUx5BjHIU
detroytred, "не читайте на ночь советских газет".
The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".

просто "оппозиционеры" прекрасно понимают, что По вывезет там, где зе будет глазками хлопать "ой, а что же делать?". Но некоторым важнее, что бы кресло оставалось занятым.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:50

  budivelnik написав:............
2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан
3 Як не дивно , але
ТЕ саме робить сьогодні США/Європа....
Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)

Тому
Якщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації..
То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше.

2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.
3. США "варить педерацію на повільному вогні" за наш счёт - за счёт смертей украинцев и разрушения Украины. СШП может варить долго, им спешить некуда, возможно им и нужно долго и "на повільному вогні". Но нам этот "повільний вогонь" совершенно ни к чему.
И замена "популиста" на политика (даже не буду спорить с вашими определениями, не принципиально) ничего бы не поменяла. Меня не особо волнует "повільне кипятіння педерації", но мы при этом тоже варимся "на повільному вогні". При этом, с учётом того, что мы значительно меньше, то и варимся быстрее.
Или вам главное "сварить педерацію", а что будет при этом с Украиной, не важно?
Вряд ли. Так что не стоит радоваться "повільному кипятінню".
ЛАД
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