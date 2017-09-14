ЛАД написав:detroytred, "не читайте на ночь советских газет". The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".
Не дуже важко, але не буду - сьогодні не має сенсу. І я вже писав про це. Дещо з того, що він написав було можливе і мало сенс, дещо було просто не можливе, дещо нічого б не змінило, дещо взагалі нанесло б шкоду. Бутусов сильно перебільшує наші можливості.
budivelnik написав:............ 2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан 3 Як не дивно , але ТЕ саме робить сьогодні США/Європа.... Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)
Тому Якщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації.. То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше.
2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.
а найвплывовишому такой финт что помешало повторить? 🤔
Гадаю, що в секретній частині плану найбільш цікаве є не те, що просить Зе, а те, що пропонує партнерам за це. Оскільки партнери не гірше Зе знають, що треба Україні для Перемоги. А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.