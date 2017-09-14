budivelnik написав:............ 2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан 3 Як не дивно , але ТЕ саме робить сьогодні США/Європа.... Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)
Тому Якщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації.. То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше.
2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.
а найвплывовишому такой финт что помешало повторить? 🤔
Гадаю, що в секретній частині плану найбільш цікаве є не те, що просить Зе, а те, що пропонує партнерам за це. Оскільки партнери не гірше Зе знають, що треба Україні для Перемоги. А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.
І ключевим там прозвучало -- треба почати говорити народу правду. (Тобто саме з бачення реальної ситуації приймати рішення, а не з вигаданої-уявної). З реальної ситуації Сліп бачить рішення у збільшенні віддачі сил та ресурсів країни, суспільства на боротьбу. Інші - потребу йти на перемовини, поступки.
А Зе ... дає середину. Як наслідок отримує невдоволення усіх. І результат - ?
Знов виходить, що всі сторони по-своєму праві.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 жов, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.