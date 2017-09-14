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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10652106531065410655>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 13:01

  detroytred написав:
  ЛАД написав:detroytred, "не читайте на ночь советских газет".
The_Rebel правильно написал. Не может быть объективной информации в воюющей стране. Да ещё и с нашими "оппозиционерами", которые настолько ослеплены ненавистью к Зе, что не понимают, что в случае нашего поражения Зе, конечно, не будет президентом, но и По тоже. Или им всё по... барабану - если По не президент, "так не доставайся же ты никому".


Ніііт.
Бо оце важко спростувати:
https://censor.net/ru/blogs/3361405/mi_ ... iti_pravdu

Не дуже важко, але не буду - сьогодні не має сенсу. І я вже писав про це. Дещо з того, що він написав було можливе і мало сенс, дещо було просто не можливе, дещо нічого б не змінило, дещо взагалі нанесло б шкоду. Бутусов сильно перебільшує наші можливості.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 13:04

  _hunter написав:...........
просто "оппозиционеры" прекрасно понимают, что По вывезет там, где зе будет глазками хлопать "ой, а что же делать?". Но некоторым важнее, что бы кресло оставалось занятым.
Это вы о себе? Ну так вы себя уже вывезли, можете успокоиться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 13:08

Pennsylvania Early Voting Numbers Shock Democrats: ‘GOP Surges with 435,000-Vote Edge!’
https://econotimes.com/Pennsylvania-Ear ... ge-1692136

Маск жогнлює цією цифрою 435тис переваги в Пенсильванії, прогнозує розгром
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 13:12

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан
3 Як не дивно , але
ТЕ саме робить сьогодні США/Європа....
Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)

Тому
Якщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації..
То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше.

2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.

а найвплывовишому такой финт что помешало повторить? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 13:56

:shock:

У секретній частині плану перемоги Зеленський просить ракети «Томагавк» з дальністю в 2400 км, – NYT з посиланням на американських чиновників.

Радіус дій Tomahawk у 7 разів перевищує ATACMS.

https://www.nytimes.com/2024/10/29/worl ... a-war.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:05

  Xenon написав::shock:

У секретній частині плану перемоги Зеленський просить ракети «Томагавк» з дальністю в 2400 км, – NYT з посиланням на американських чиновників.

Радіус дій Tomahawk у 7 разів перевищує ATACMS.

https://www.nytimes.com/2024/10/29/worl ... a-war.html

секретный говорите? :mrgreen:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:09

  Xenon написав::shock:

У секретній частині плану перемоги Зеленський просить ракети «Томагавк» з дальністю в 2400 км, – NYT з посиланням на американських чиновників.

Радіус дій Tomahawk у 7 разів перевищує ATACMS.

https://www.nytimes.com/2024/10/29/worl ... a-war.html

Да хоч 6-й Флот, стелси і Мінітмени))

Гадаю, що в секретній частині плану найбільш цікаве є не те, що просить Зе, а те, що пропонує партнерам за це.
Оскільки партнери не гірше Зе знають, що треба Україні для Перемоги.
А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:19

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.

а найвплывовишому такой финт что помешало повторить? 🤔

Вы действительно такой умный или притворяетесь?
"такой финт" в 2014-15 сделал не Порошенко, а "партнёры".
И Путин тогда был готов на такой финт, его требования были значительно скромнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.

сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки

P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:36

:roll:

Вибори президента України відбудуться за 6-9 місяців, – нардеп Стефанчук.

Також брат спікера ВР додав, що, рф поверне Україні всі території, захоплені з 2014 року, включаючи Донбас і Крим.

https://glavcom.ua/country/politics/bra ... 28390.html
Xenon
 
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