Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 жов, 2024 14:37
Letusrock написав: detroytred написав:
А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.
сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки
P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".
Майже рік тому у листопаді 2023:
https://m.youtube.com/watch?v=Sq0usyOdpEo
І ключевим там прозвучало -- треба почати говорити народу правду.
(Тобто саме з бачення реальної ситуації приймати рішення, а не з вигаданої-уявної).
З реальної ситуації Сліп бачить рішення у збільшенні віддачі сил та ресурсів країни, суспільства на боротьбу.
Інші - потребу йти на перемовини, поступки.
А Зе ... дає середину.
Як наслідок отримує невдоволення усіх.
І результат - ?
Знов виходить, що всі сторони по-своєму праві.
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detroytred
в Вів 29 жов, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 15:28
detroytred написав:
І ключевим там прозвучало -- треба почати говорити народу правду.
(Тобто саме з бачення реальної ситуації приймати рішення, а не з вигаданої-уявної).
Це буде по-перше, не потужно, по-друге, погано виглядати в ефірі телемарафону, по-третє, зіпсує настрій громадянину зелінському (обурить)
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Додано: Вів 29 жов, 2024 15:34
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
............
2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.
а найвплывовишому такой финт что помешало повторить? 🤔
Вы действительно такой умный или притворяетесь?
"такой финт" в 2014-15 сделал не Порошенко, а "партнёры".
И Путин
тогда
был готов на такой финт, его требования были значительно скромнее.
так и я про партнёров: в этом уравнении поменялась только одна переменная
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Додано: Вів 29 жов, 2024 15:36
Letusrock написав: detroytred написав:
А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.
сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки
P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".
[youtube]https://youtu.be/6wOUvuSHakQ?si=uxTiEkskaVbAWFue[/
youtube]
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