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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1065310654106551065610657 ... 10660>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 14:37

  Letusrock написав:
  detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.

сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки

P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".

Майже рік тому у листопаді 2023:
https://m.youtube.com/watch?v=Sq0usyOdpEo

І ключевим там прозвучало -- треба почати говорити народу правду.
(Тобто саме з бачення реальної ситуації приймати рішення, а не з вигаданої-уявної).
З реальної ситуації Сліп бачить рішення у збільшенні віддачі сил та ресурсів країни, суспільства на боротьбу.
Інші - потребу йти на перемовини, поступки.

А Зе ... дає середину.
Як наслідок отримує невдоволення усіх.
І результат - ?

Знов виходить, що всі сторони по-своєму праві.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 жов, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:28

  detroytred написав:І ключевим там прозвучало -- треба почати говорити народу правду.
(Тобто саме з бачення реальної ситуації приймати рішення, а не з вигаданої-уявної).

Це буде по-перше, не потужно, по-друге, погано виглядати в ефірі телемарафону, по-третє, зіпсує настрій громадянину зелінському (обурить)
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:34

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.

а найвплывовишому такой финт что помешало повторить? 🤔

Вы действительно такой умный или притворяетесь?
"такой финт" в 2014-15 сделал не Порошенко, а "партнёры".
И Путин тогда был готов на такой финт, его требования были значительно скромнее.

так и я про партнёров: в этом уравнении поменялась только одна переменная ;)
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:36

  Letusrock написав:
  detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.

сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки

P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".

[youtube] https://youtu.be/6wOUvuSHakQ?si=uxTiEkskaVbAWFue [/ :twisted: youtube]
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:41

  Letusrock написав:
  detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.

сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки

P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".

Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
В тому, що країна з втричи меншим населенням, із вдесятеро слабшою економікою і без ядерної зброї програє іншій країні, в тому немає нічого ані дивного, ані неочікуваного. Сподівання на перемогу покладались на те, що Україна в цій війні буде переднім краєм об'єднаного демократичного світу у війні з тиранією, часткою куди більшого світу, і відповідно більших потужностей і розвнутих технологій. Тоді шанс на перемогу є.
Але найгірший сценарій -- це коли весь цей світ спочатку робив вигляд, що Україна -- це його невід'ємна частина, і що ви там трохи протримайтеся, поки наша бюрократія повільно вийде на бойовий режим, а далі все буде добре, а тепер кажуть, що, ну якось от не впорається, мабуть Україна, не вистачає в неї сил самотужки супостата здолати. А в нас, вибачте, демократія і вибори, нам ескалація не на часі.

На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:46

  Xenon написав::shock:

У секретній частині плану перемоги Зеленський просить ракети «Томагавк» з дальністю в 2400 км, – NYT з посиланням на американських чиновників.

Радіус дій Tomahawk у 7 разів перевищує ATACMS.

https://www.nytimes.com/2024/10/29/worl ... a-war.html

Что нам мешает склепать баллистику приблизительно такой же дальности и точности +-пару км как и Искандеры, ну такой продвинутости примерно как первые копирования ФАУ Королёвым на нашем ЮМЗ?
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:46

  Letusrock написав:
  detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.

сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки
.


та это, как бы, самоочевидно:
Високопоставлений американський чиновник заявив, що цей запит нездійснений і немає нічого спільного із реальністю.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:47

  барабашов написав:
  Xenon написав::shock:

У секретній частині плану перемоги Зеленський просить ракети «Томагавк» з дальністю в 2400 км, – NYT з посиланням на американських чиновників.

Радіус дій Tomahawk у 7 разів перевищує ATACMS.

https://www.nytimes.com/2024/10/29/worl ... a-war.html

Что нам мешает склепать баллистику приблизительно такой же дальности и точности +-пару км как и Искандеры, ну такой продвинутости примерно как первые копирования ФАУ Королёвым на нашем ЮМЗ?

нельзя: проект Порошенко :D
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 15:58

  барабашов написав:
  Xenon написав::shock:

У секретній частині плану перемоги Зеленський просить ракети «Томагавк» з дальністю в 2400 км, – NYT з посиланням на американських чиновників.

Радіус дій Tomahawk у 7 разів перевищує ATACMS.

https://www.nytimes.com/2024/10/29/worl ... a-war.html

Что нам мешает склепать баллистику приблизительно такой же дальности и точности +-пару км как и Искандеры, ну такой продвинутости примерно как первые копирования ФАУ Королёвым на нашем ЮМЗ?


аналоги искандеров єто не 2400, а 500 км
они как бы и разработаны и даже выпускаются, но мелкосерийно
масштабировать производство нужны капитловложения
что с нашим жлобским и вороватым народцем малореально
"багати видкупляться!! багати видкупляться! що ж це робиться" - замычат критично важные вахтеры и мовные инспектора
2400 (я так понимаю чтобы доставало от Харькова до Урала) ну нереально совсем в ходе этой войны. Если будет перемирие то придется кланяться в ноги старым советским инженерам и конструкторам чтобы успеть начать что-то делать
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.
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