І ключевим там прозвучало -- треба почати говорити народу правду. (Тобто саме з бачення реальної ситуації приймати рішення, а не з вигаданої-уявної). З реальної ситуації Сліп бачить рішення у збільшенні віддачі сил та ресурсів країни, суспільства на боротьбу. Інші - потребу йти на перемовини, поступки.
А Зе ... дає середину. Як наслідок отримує невдоволення усіх. І результат - ?
Знов виходить, що всі сторони по-своєму праві.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 жов, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.
сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки
P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".
Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу. В тому, що країна з втричи меншим населенням, із вдесятеро слабшою економікою і без ядерної зброї програє іншій країні, в тому немає нічого ані дивного, ані неочікуваного. Сподівання на перемогу покладались на те, що Україна в цій війні буде переднім краєм об'єднаного демократичного світу у війні з тиранією, часткою куди більшого світу, і відповідно більших потужностей і розвнутих технологій. Тоді шанс на перемогу є. Але найгірший сценарій -- це коли весь цей світ спочатку робив вигляд, що Україна -- це його невід'ємна частина, і що ви там трохи протримайтеся, поки наша бюрократія повільно вийде на бойовий режим, а далі все буде добре, а тепер кажуть, що, ну якось от не впорається, мабуть Україна, не вистачає в неї сил самотужки супостата здолати. А в нас, вибачте, демократія і вибори, нам ескалація не на часі.
На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.
Что нам мешает склепать баллистику приблизительно такой же дальности и точности +-пару км как и Искандеры, ну такой продвинутости примерно как первые копирования ФАУ Королёвым на нашем ЮМЗ?
аналоги искандеров єто не 2400, а 500 км они как бы и разработаны и даже выпускаются, но мелкосерийно масштабировать производство нужны капитловложения что с нашим жлобским и вороватым народцем малореально "багати видкупляться!! багати видкупляться! що ж це робиться" - замычат критично важные вахтеры и мовные инспектора 2400 (я так понимаю чтобы доставало от Харькова до Урала) ну нереально совсем в ходе этой войны. Если будет перемирие то придется кланяться в ноги старым советским инженерам и конструкторам чтобы успеть начать что-то делать
M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.