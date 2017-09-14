M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.
Да пипл хавает в конце 2022 когда пошли прогревы от непоследних людей Запада насчет "НАТО в обмен на территории" - какова была реакция нашей переможно-незламной шпаны от бабушек возле подїезда до первых спикеров государства ? - "да как вы смеете, только 1991 а там поговорим о размере репараций" дураки сами себя предали
detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.
сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки
P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".
Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу. В тому, що країна з втричи меншим населенням, із вдесятеро слабшою економікою і без ядерної зброї програє іншій країні, в тому немає нічого ані дивного, ані неочікуваного. Сподівання на перемогу покладались на те, що Україна в цій війні буде переднім краєм об'єднаного демократичного світу у війні з тиранією, часткою куди більшого світу, і відповідно більших потужностей і розвнутих технологій. Тоді шанс на перемогу є. Але найгірший сценарій -- це коли весь цей світ спочатку робив вигляд, що Україна -- це його невід'ємна частина, і що ви там трохи протримайтеся, поки наша бюрократія повільно вийде на бойовий режим, а далі все буде добре, а тепер кажуть, що, ну якось от не впорається, мабуть Україна, не вистачає в неї сил самотужки супостата здолати. А в нас, вибачте, демократія і вибори, нам ескалація не на часі.
На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.
Ні, ввійде в історію, замість того, щоб стати раком, розставити ноги і намагатися отримувати задоволення почала опиратися гвалтівнику, тобто діяти не відповідно до "європейських цінностей". А потрібно було як Франція у 2СВ, для збереження лиця трошки поламатися.
Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру, - FT Головні тези: ▪️У разі повернення в Білий дім Трамп планує швидко "заморозити" конфлікт. ▪️Його команда пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону, без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу, при мінімальній участі США і НАТО. ▪️Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам. ▪️Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за урегулювання конфлікту. ▪️Такий підхід викликає занепокоєння у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС. ▪️У Республіканській партії немає єдності щодо цього курсу: частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи.
При виграші Трампа. РПВ по лінії зіткнення без якихось особливих умов + окуповані території залишаться під рф, по аналогії з Донбасом - самий реалістичний варіант. Я озвучував це ще рік-пів року тому. Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві сторони.
andrijk777 написав:При виграші Трампа. РПВ по лінії зіткнення без якихось особливих умов + окуповані території залишаться під рф, по аналогії з Донбасом - самий реалістичний варіант. Я озвучував це ще рік-пів року тому. Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві сторони.
При камалі теж саме але на квартал-два пізніше. відповідно більше втрат територій, але менше скиглення про "вкрадену перемогу"
M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.
Да пипл хавает в конце 2022 когда пошли прогревы от непоследних людей Запада насчет "НАТО в обмен на территории" - какова была реакция нашей переможно-незламной шпаны от бабушек возле подїезда до первых спикеров государства ? - "да как вы смеете, только 1991 а там поговорим о размере репараций" дураки сами себя предали
причому й далі малюють опитування що "2/3 безкопромісно за останні верби та репарації"))