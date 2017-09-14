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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1065410655106561065710658 ... 10660>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:10

  d44 написав:
  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.

Да пипл хавает
в конце 2022 когда пошли прогревы от непоследних людей Запада насчет "НАТО в обмен на территории" - какова была реакция нашей переможно-незламной шпаны от бабушек возле подїезда до первых спикеров государства ? - "да как вы смеете, только 1991 а там поговорим о размере репараций"
дураки сами себя предали
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:14

  Xenon написав::roll:

Вибори президента України відбудуться за 6-9 місяців, – нардеп Стефанчук.

Також брат спікера ВР додав, що, рф поверне Україні всі території, захоплені з 2014 року, включаючи Донбас і Крим.

https://glavcom.ua/country/politics/bra ... 28390.html

Ванга
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:18

  M-Audio написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:А от що здатна і згодна дати їм за це Україна, є визначеням виключно самої України.

сумніваюсь що існує така річ за яку партнери завтра готові дати Томагавки

P.S. Костенко заявив що "Україна наразі програє війну і це факт".

Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
В тому, що країна з втричи меншим населенням, із вдесятеро слабшою економікою і без ядерної зброї програє іншій країні, в тому немає нічого ані дивного, ані неочікуваного. Сподівання на перемогу покладались на те, що Україна в цій війні буде переднім краєм об'єднаного демократичного світу у війні з тиранією, часткою куди більшого світу, і відповідно більших потужностей і розвнутих технологій. Тоді шанс на перемогу є.
Але найгірший сценарій -- це коли весь цей світ спочатку робив вигляд, що Україна -- це його невід'ємна частина, і що ви там трохи протримайтеся, поки наша бюрократія повільно вийде на бойовий режим, а далі все буде добре, а тепер кажуть, що, ну якось от не впорається, мабуть Україна, не вистачає в неї сил самотужки супостата здолати. А в нас, вибачте, демократія і вибори, нам ескалація не на часі.

На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.

Ні, ввійде в історію, замість того, щоб стати раком, розставити ноги і намагатися отримувати задоволення почала опиратися гвалтівнику, тобто діяти не відповідно до "європейських цінностей". А потрібно було як Франція у 2СВ, для збереження лиця трошки поламатися.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:19

  BIGor написав:Цікава декларація ще одного незначного районного чиновника...

https://youcontrol.com.ua/catalog/indiv ... 6d50d77b9/

Однією строкою ще в нього є готівкою 62 млн USD (2,5 мільярда гривень)


такий себе забронює аж бігом.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:нельзя: проект Порошенко


Порошенко конструировал или организовал серийное производство?
Ты же,говорят, в 2019 за зеленых топил ? Теперь в сотый раз своих кумиров ниспроверганшь
Дрянь а не люди
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 29 жов, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:36

  Letusrock написав:
Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру, - FT
Головні тези:
▪️У разі повернення в Білий дім Трамп планує швидко "заморозити" конфлікт.
▪️Його команда пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону, без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу, при мінімальній участі США і НАТО.
▪️Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам.
▪️Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за урегулювання конфлікту.
▪️Такий підхід викликає занепокоєння у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС.
▪️У Республіканській партії немає єдності щодо цього курсу: частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи.

При виграші Трампа.
РПВ по лінії зіткнення без якихось особливих умов + окуповані території залишаться під рф, по аналогії з Донбасом - самий реалістичний варіант. Я озвучував це ще рік-пів року тому.
Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві сторони.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Будут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки по применению ядерного оружия», — путін.
$банет? https://youtu.be/Z7P1iAAvUio?si=TRZGdlOjp2BSC6FU
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:При виграші Трампа.
РПВ по лінії зіткнення без якихось особливих умов + окуповані території залишаться під рф, по аналогії з Донбасом - самий реалістичний варіант. Я озвучував це ще рік-пів року тому.
Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві сторони.


При камалі теж саме але на квартал-два пізніше.
відповідно більше втрат територій, але менше скиглення про "вкрадену перемогу"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:45

  d44 написав:
  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.

если почитать мемуары бидона - банальная полная некомпетентность
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:46

  fox767676 написав:
  d44 написав:
  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.

Да пипл хавает
в конце 2022 когда пошли прогревы от непоследних людей Запада насчет "НАТО в обмен на территории" - какова была реакция нашей переможно-незламной шпаны от бабушек возле подїезда до первых спикеров государства ? - "да как вы смеете, только 1991 а там поговорим о размере репараций"
дураки сами себя предали

причому й далі малюють опитування що "2/3 безкопромісно за останні верби та репарації"))
Letusrock
 
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