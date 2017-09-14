RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 106551065610657106581065910660>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У 98% вироків за корупцію українські суди обмежилися лише штрафами

З початку повномасштабної війни в Україні було винесено 6877 вироків за корупційні правопорушення, що значно менше порівняно з довоєнними показниками. Про це свідчать дані Опендатабот.

У 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився 6870 записами. З початку 2024 року вже було винесено 1758 вироків. Зниження кількості вироків пов’язане з тим, що подання декларацій на початку війни стало добровільним, а контроль з боку НАЗК тимчасово не здійснювали.

Варто зазначити, що в 98% випадків покаранням став штраф, у 1,5% – позбавлення волі (27 вироків). Найбільше корупційних вироків ухвалено на Львівщині (172 справи), Вінниччині (151 справа) та Одещині (115 справ).

ЗІ
от і все що потрібно знати за що воюємо.
tester7336
 
Повідомлень: 514
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:48

  fox767676 написав:
  _hunter написав:нельзя: проект Порошенко


Ты же,говорят, в 2019 за зеленых топил ?

это кто такой бред несет?
_hunter
 
Повідомлень: 8584
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
......
На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.

як бачимо по виборам, грузини вже натяк зрозуміли.
Letusrock
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До ЗСУ планують призвати ще 160 тисяч осіб

У лави Збройних сил України планують призвати ще щонайменше 160 тисяч громадян. Про це під час засідання парламенту заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні мобілізували більше мільйона осіб.

“Загалом до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дозволить укомплектувати частини до 85%”, – сказав Литвиненко.
tester7336
 
Повідомлень: 514
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:52

  Letusrock написав:
  fox767676 написав:
  d44 написав:Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.

Да пипл хавает
в конце 2022 когда пошли прогревы от непоследних людей Запада насчет "НАТО в обмен на территории" - какова была реакция нашей переможно-незламной шпаны от бабушек возле подїезда до первых спикеров государства ? - "да как вы смеете, только 1991 а там поговорим о размере репараций"
дураки сами себя предали

причому й далі малюють опитування що "2/3 безкопромісно за останні верби та репарації"))

почему сразу "рисуют"? - броневики/шестидесятники, жены с минимальщиками - вполне на 73% может набраться...
_hunter
 
Повідомлень: 8584
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
В тому, що країна з втричи меншим населенням, із вдесятеро слабшою економікою і без ядерної зброї програє іншій країні, в тому немає нічого ані дивного, ані неочікуваного. Сподівання на перемогу покладались на те, що Україна в цій війні буде переднім краєм об'єднаного демократичного світу у війні з тиранією, часткою куди більшого світу, і відповідно більших потужностей і розвнутих технологій. Тоді шанс на перемогу є.
Але найгірший сценарій -- це коли весь цей світ спочатку робив вигляд, що Україна -- це його невід'ємна частина, і що ви там трохи протримайтеся, поки наша бюрократія повільно вийде на бойовий режим, а далі все буде добре, а тепер кажуть, що, ну якось от не впорається, мабуть Україна, не вистачає в неї сил самотужки супостата здолати. А в нас, вибачте, демократія і вибори, нам ескалація не на часі.

На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.

Ця війна увійде в історію, як війна через неадекватне оцінювання противника. Кацапи неадекватно оцінювали нас, а ми їх.
Про те, що ця війна на роки, західні еасперти казали ще на її початку, навіть перед нападом (колись давав цитату).
Захід ще ніколи не воював з ядерною країною, сильно сумніваюсь, що американські солдати будуть стріляти в китайських через Тайвань.
Треба адекватно оцінювати свої спроможності, спроможності противникв і партнерів, тоді багато дурних питань "Як так? (с)" взагалі не буде виникати.
lapay
 
Повідомлень: 13918
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:53

  _hunter написав:
  d44 написав:
  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.

если почитать мемуары бидона - банальная полная некомпетентность

У него есть мемуары, да ещё и посвященные российско-украинской войне? У него есть время их писать в разгар войны и в преддверии выборов? Ну если так, то одного этого факта достаточно для выводов об отношении этой американской администрации к происходящим событиям.
M-Audio
 
Повідомлень: 3263
З нами з: 23.03.11
Подякував: 614 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:54

  tester7336 написав:До ЗСУ планують призвати ще 160 тисяч осіб

У лави Збройних сил України планують призвати ще щонайменше 160 тисяч громадян. Про це під час засідання парламенту заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні мобілізували більше мільйона осіб.

“Загалом до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дозволить укомплектувати частини до 85%”, – сказав Литвиненко.

це плюс до тих 200К що до кінця року, чи замість?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37037
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:55

  d44 написав:
  M-Audio написав:Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.

Вони в безпеці (нікого ще агент кремля не вбив), у відрядження на Мальдіви їздять, фінансову допомогу освоюють, де тут "дурість" ? ))
А 100-200-500 тисяч населення туди-сюди то дрібниці коли на кону свобода та демократія :)
Letusrock
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це плюс до тих 200К що до кінця року, чи замість?

нехватає покрити різницю через ажіотаж з індивідуальною демобілізацією
Letusrock
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106551065610657106581065910660>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72621
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 240162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 871089
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12944)
29.10.2024 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.