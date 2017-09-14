|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:48
У 98% вироків за корупцію українські суди обмежилися лише штрафами
З початку повномасштабної війни в Україні було винесено 6877 вироків за корупційні правопорушення, що значно менше порівняно з довоєнними показниками. Про це свідчать дані Опендатабот.
У 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився 6870 записами. З початку 2024 року вже було винесено 1758 вироків. Зниження кількості вироків пов’язане з тим, що подання декларацій на початку війни стало добровільним, а контроль з боку НАЗК тимчасово не здійснювали.
Варто зазначити, що в 98% випадків покаранням став штраф, у 1,5% – позбавлення волі (27 вироків). Найбільше корупційних вироків ухвалено на Львівщині (172 справи), Вінниччині (151 справа) та Одещині (115 справ).
ЗІ
от і все що потрібно знати за що воюємо.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:48
fox767676 написав: _hunter написав:
нельзя: проект Порошенко
Ты же,говорят, в 2019 за зеленых топил ?
это кто такой бред несет?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8584
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:49
M-Audio написав:
Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
......
На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.
як бачимо по виборам, грузини вже натяк зрозуміли.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1892
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:50
До ЗСУ планують призвати ще 160 тисяч осіб
У лави Збройних сил України планують призвати ще щонайменше 160 тисяч громадян. Про це під час засідання парламенту заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.
За його словами, на сьогоднішній день в Україні мобілізували більше мільйона осіб.
“Загалом до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дозволить укомплектувати частини до 85%”, – сказав Литвиненко.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:52
Letusrock написав: fox767676 написав: d44 написав:
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.
Да пипл хавает
в конце 2022 когда пошли прогревы от непоследних людей Запада насчет "НАТО в обмен на территории" - какова была реакция нашей переможно-незламной шпаны от бабушек возле подїезда до первых спикеров государства ? - "да как вы смеете, только 1991 а там поговорим о размере репараций"
дураки сами себя предали
причому й далі малюють опитування що "2/3 безкопромісно за останні верби та репарації"))
почему сразу "рисуют"? - броневики/шестидесятники, жены с минимальщиками - вполне на 73% может набраться...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8584
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:52
M-Audio написав:
Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
В тому, що країна з втричи меншим населенням, із вдесятеро слабшою економікою і без ядерної зброї програє іншій країні, в тому немає нічого ані дивного, ані неочікуваного. Сподівання на перемогу покладались на те, що Україна в цій війні буде переднім краєм об'єднаного демократичного світу у війні з тиранією, часткою куди більшого світу, і відповідно більших потужностей і розвнутих технологій. Тоді шанс на перемогу є.
Але найгірший сценарій -- це коли весь цей світ спочатку робив вигляд, що Україна -- це його невід'ємна частина, і що ви там трохи протримайтеся, поки наша бюрократія повільно вийде на бойовий режим, а далі все буде добре, а тепер кажуть, що, ну якось от не впорається, мабуть Україна, не вистачає в неї сил самотужки супостата здолати. А в нас, вибачте, демократія і вибори, нам ескалація не на часі.
На місці влади Тайваня я б вже зараз домовлявся про умови об'єднання з материковим Китаєм.
Ця війна увійде в історію, як війна через неадекватне оцінювання противника. Кацапи неадекватно оцінювали нас, а ми їх.
Про те, що ця війна на роки, західні еасперти казали ще на її початку, навіть перед нападом (колись давав цитату).
Захід ще ніколи не воював з ядерною країною, сильно сумніваюсь, що американські солдати будуть стріляти в китайських через Тайвань.
Треба адекватно оцінювати свої спроможності, спроможності противникв і партнерів, тоді багато дурних питань "Як так? (с)" взагалі не буде виникати.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13918
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:53
_hunter написав: d44 написав: M-Audio написав:
Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість.
если почитать мемуары бидона - банальная полная некомпетентность
У него есть мемуары, да ещё и посвященные российско-украинской войне? У него есть время их писать в разгар войны и в преддверии выборов? Ну если так, то одного этого факта достаточно для выводов об отношении этой американской администрации к происходящим событиям.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3263
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 614 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:54
tester7336 написав:До ЗСУ планують призвати ще 160 тисяч осіб
У лави Збройних сил України планують призвати ще щонайменше 160 тисяч громадян. Про це під час засідання парламенту заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.
За його словами, на сьогоднішній день в Україні мобілізували більше мільйона осіб.
“Загалом до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дозволить укомплектувати частини до 85%”, – сказав Литвиненко.
це плюс до тих 200К що до кінця року, чи замість?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37037
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:55
d44 написав: M-Audio написав:
Нинішня війна, мабуть, війде в історію як найбільша зрада з боку демократичного світу.
Скоріше не зрада а змова. Все як ви описали, тільки все це свідомо, використати Україну для послаблення расії. Як дрова для костра на якому, як тут пишуть доблесні підтримувачі переможнього плану Заходу - "повільно варять росію". Мені поки одне не ясно, що до нашої влади. Це була свідома змова чи дурість
.
Вони в безпеці (нікого ще агент кремля не вбив), у відрядження на Мальдіви їздять, фінансову допомогу освоюють, де тут "дурість" ? ))
А 100-200-500 тисяч населення туди-сюди то дрібниці коли на кону свобода та демократія
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1892
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:58
flyman написав:
це плюс до тих 200К що до кінця року, чи замість?
нехватає покрити різницю через ажіотаж з індивідуальною демобілізацією
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1892
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|72621
|
|
|1493
|240162
|
|
|6076
|871089
|
|