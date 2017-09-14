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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1065610657106581065910660>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:02

  lapay написав:Ця війна увійде в історію, як війна через неадекватне оцінювання противника. Кацапи неадекватно оцінювали нас, а ми їх.
З боку України неадекватно оцінена була лише готовність західних партнерів надати засоби для перемоги. Ми вважали, що вони на це готові, а виявилося не так. Я навіть думаю, що перебіг війни міг би бути суттєво іншим, якщоб нам одразу дали все те, що по факту надали пізніше. А якщо б дали все, що могли, як в другу світову, то перемога була б цілком реальною.
Захід ще ніколи не воював з ядерною країною, сильно сумніваюсь, що американські солдати будуть стріляти в китайських через Тайвань.
Ну так якщо раніше в цьому могли бути сумніви, то тепер все очевидно -- не будуть. І достатньо зброї теж не дадуть. Саме тому потрібно домовлятись саме зараз, поки бойові дії ще не почалися. І умовний Захід в результаті втратить Тайвань.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:11

  M-Audio написав:
  lapay написав:Ця війна увійде в історію, як війна через неадекватне оцінювання противника. Кацапи неадекватно оцінювали нас, а ми їх.
З боку України неадекватно оцінена була лише готовність західних партнерів надати засоби для перемоги. Ми вважали, що вони на це готові, а виявилося не так. Я навіть думаю, що перебіг війни міг би бути суттєво іншим, якщоб нам одразу дали все те, що по факту надали пізніше. А якщо б дали все, що могли, як в другу світову, то перемога була б цілком реальною.
Захід ще ніколи не воював з ядерною країною, сильно сумніваюсь, що американські солдати будуть стріляти в китайських через Тайвань.
Ну так якщо раніше в цьому могли бути сумніви, то тепер все очевидно -- не будуть. І достатньо зброї теж не дадуть. Саме тому потрібно домовлятись саме зараз, поки бойові дії ще не почалися. І умовний Захід в результаті втратить Тайвань.

Очевидно що у вас, як і в більшості населення України, є неадекватне оцінюаання партнерів. У Заходу НЕМАЄ стільки зброї, скільки нам потрібно для перемоги. І в запасах, і у виробництві, він програє Осі.
Така реальність. Саме виходячі з цієї реальності, нам треба будувати свої плани і дії, а не зі своїх хатєлок.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С Тайваня вывезут заводы и специалистов, и начнут "политический процесс"
Еще и нобелевскую премию получат
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:13

  detroytred написав:Більд піддає:
Російська влада збирається затягнути війну щонайменше до 2026 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела у розвідці.
Кремль не збирається домовлятися з українським керівництвом і розробляє новий середньостроковий план війни:
До кінця 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та дійти до річки Оскол у Харківській області.
До кінця 2026 року дійти до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.
"Усі східні території ліворуч від Дніпра РФ планує захопити протягом 3 років. Після чого річка стане новою лінією фронту" - йдеться у повідомленні.
https://varta1.com.ua/news/stalo-vidomo ... 87327.html

Брєд. Російська влада це хто? Для мене є тільки одна російська влада - це путін. Путін наказував до листопада звільнити Курську область! І що? Звільнили? Щось цей наказ змінив. Нічого.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:15

  detroytred написав:Більд піддає:
Російська влада збирається затягнути війну щонайменше до 2026 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела у розвідці.
Кремль не збирається домовлятися з українським керівництвом і розробляє новий середньостроковий план війни:
До кінця 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та дійти до річки Оскол у Харківській області.
До кінця 2026 року дійти до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.
"Усі східні території ліворуч від Дніпра РФ планує захопити протягом 3 років. Після чого річка стане новою лінією фронту" - йдеться у повідомленні.
так это ж ваш худший сценарий! Вы и на бильд работаете? Весь ЛБ это до Киева штоли?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 29 жов, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Ну так якщо раніше в цьому могли бути сумніви, то тепер все очевидно -- не будуть. І достатньо зброї теж не дадуть. Саме тому потрібно домовлятись саме зараз, поки бойові дії ще не почалися. І умовний Захід в результаті втратить Тайвань.

різниця в моб.ресурсі грубо в 60 разів. Цікаво чи в озброєнні так само
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:20

  lapay написав:Очевидно що у вас, як і в більшості населення України, є неадекватне оцінюаання партнерів. У Заходу НЕМАЄ стільки зброї, скільки нам потрібно для перемоги. І в запасах, і у виробництві, він програє Осі.
Така реальність. Саме виходячі з цієї реальності, нам треба будувати свої плани і дії, а не зі своїх хатєлок.

В Заходу виявилось достатньо зброї, щоб вести бойові дії впродовж трьох років. Очевидно, що якщо б вся ця зброя була надана впродовж, скажімо, перших півроку, це суттєво змінило б обставини. За рік тому ж Заходу, який не під ударами ракет и шахедів, цілком би вистачило спромоги збільшити виробництво для закриття подальших потреб. До того ж, найбільші проблеми, наскільки я розумію, є з кількістю не самої зброї, а боєприпасів, а це саме те, виробництво чого збільшується в рази досить нескладно. Потрібна тільки воля на це.

Кількість військової техніки на теренах саміх тільки США на порядок більша, ніж все, що Україна отримала від всіх партнерів разом.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:23

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Більд піддає:
Російська влада збирається затягнути війну щонайменше до 2026 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела у розвідці.
Кремль не збирається домовлятися з українським керівництвом і розробляє новий середньостроковий план війни:
До кінця 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та дійти до річки Оскол у Харківській області.
До кінця 2026 року дійти до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.
"Усі східні території ліворуч від Дніпра РФ планує захопити протягом 3 років. Після чого річка стане новою лінією фронту" - йдеться у повідомленні.
так это ж ваш худший сценарий! Вы и на бильд работаете? Весь ЛБ это до Киева штоли?

включно ПОХ і Трою
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:23

  andrijk777 написав:Путін наказував до листопада звільнити Курську область!
Ви наказ самі бачили, чи на тому ж Більді прочитали?
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 17:26

  fox767676 написав:С Тайваня вывезут заводы и специалистов, и начнут "политический процесс"
Еще и нобелевскую премию получат

Вивезти найбільш важливі для світу підприємства звідти нереально. Простіше збудувати заново, хоча це теж малореально.

А от стосовно Китаю, то тут можу з перших рук заявити, що деякі західні компанії готуються до повного від'єднання від Китаю, включаючи навіть засоби комунікації.
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