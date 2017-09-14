Додано: Вів 29 жов, 2024 17:57

ЛАД написав: budivelnik написав: ............

2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан

3 Як не дивно , але

ТЕ саме робить сьогодні США/Європа....

Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)



Тому

Якщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації..

То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше. ............2 Порошенко зміг цей напад перевести з гарячого в стабільно-тліючий стан3 Як не дивно , алеТЕ саме робить сьогодні США/Європа....Вона варить педерацію на повільному вогні.. в останній час збирається наш супротив підтримувати за рахуно педерації(тих 50 млрд які нам обіцяють це доходи від педераційних грошей заморожених заходом)ТомуЯкщо з популістом Зеленським Захід проводить політику повільного кипятіння педерації..То з політиком Порошенком в Заходу це б виходило ще ефективніше. 2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ. 2. Порошенко перевёл не сам, а с помощью "партнёров" - Франции и Германии и ОБСЕ.

ЛАД написав: 3. США "варить педерацію на повільному вогні" за наш счёт - за счёт смертей украинцев и разрушения Украины. СШП может варить долго, им спешить некуда, возможно им и нужно долго и "на повільному вогні". Но нам этот "повільний вогонь" совершенно ни к чему. 3. США "варить педерацію на повільному вогні" за наш счёт - за счёт смертей украинцев и разрушения Украины. СШП может варить долго, им спешить некуда, возможно им и нужно долго и "на повільному вогні". Но нам этот "повільний вогонь" совершенно ни к чему.

ЛАД написав: И замена "популиста" на политика (даже не буду спорить с вашими определениями, не принципиально) ничего бы не поменяла. Меня не особо волнует "повільне кипятіння педерації", но мы при этом тоже варимся "на повільному вогні". При этом, с учётом того, что мы значительно меньше, то и варимся быстрее.

Или вам главное "сварить педерацію", а что будет при этом с Украиной, не важно?

Вряд ли. Так что не стоит радоваться "повільному кипятінню". И замена "популиста" на политика (даже не буду спорить с вашими определениями, не принципиально) ничего бы не поменяла. Меня не особо волнует "повільне кипятіння педерації", но мы при этом тоже варимся "на повільному вогні". При этом, с учётом того, что мы значительно меньше, то и варимся быстрее.Или вам главное "сварить педерацію", а что будет при этом с Украиной, не важно?Вряд ли. Так что не стоит радоваться "повільному кипятінню".

1 Так це ДОБРЕ чи ПОГАНО2 Україні ті самі партенри ЗАРАЗ допомагають вистояти...Знову питання - так ви за ДОПОМОГУ чи проти?3 Хто на вашу думку ефективніше ніж сьогоднішня влада зміг би боротись проти педерації в сьогоднішніх умовах?Може не будемо узагальнювати.1 Проросійськи настроєному пенсіонеру - це не вигідно , він би краще здався відразу... , оборонцю закарпатського котла летсуоруку-це також не вигідно, бо ордло йього чомусь не визволило , а до мадьярів- не пускають...А от іншим ? Тим хто воює?2 Так сталося , що варіння педерації ВИГІДНЕ нам , правда це центральний варіант, а могли бути ще два крайніха - на нас плюнули і педераційники нас розгромилиб - педераційників розгромили ...Нам звичайно краще б... але могло ж бути й а.. тому не гнівимо долю і дякуємо тому що єТак , нас менше і нам важче... Так ми несемо більші тяготи ніж наші союзники..Але ми як мінімум два рази задавались на милість педерації.Що Хмельницького надурили , що Мазепу розбили , що Махно/Петлюру/Грушевського і так далі...Чим закінчилось?Голодомором на кілька мільйонів невинних?2 Світовою на пяток-десяток мільйонів загиблих?Як бачите - в нас шансів не булоЧи варіант Порошенка - 20 років по 5000 загиблих в рік=100 000 втратЧи сьогоднішній - 5 років по 20 000 загиблих в рікЧи Голодомор1 рік *3 млн загиблихТо що виберете?