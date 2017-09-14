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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:07
Было время, когда мы с вами с ретроспективы радовались украинским успехам - изгнанию оккупантов из-под Киева, Чернигова и Сум, блестящей Харьковской операции и освобождению Херсона.
Сейчас время с ретроспективы посмотреть на стратегические ошибки Украины и понять, что привело к нынешней ситуации на фронте, и что делать дальше.
Тяжёлый, но, как мне кажется, необходимый текст Эндрю Перпетюа - лучшего западного OSINT-аналитика.
▪️Война в Украине приняла плохой поворот в июне 2023 с момента украинского контрнаступления на юге в попытке прорваться к Токмаку.
▪️Это решение повлияло на всё, что последовало потом, приведя к катастрофическим последствиям для Украины. Не вдаваясь в подробности контрнаступления на юге, вкратце: Украина сожгла свои запасы боеприпасов, а также свои лучшие бригады.
▪️Контрнаступление ослабило эти бригады и лишило Украину гибкости в ротации войск и ответах на угрозы.
▪️Сразу же по окончанию украинского контрнаступления Россия перешла в своё большое наступление в Авдеевке, Новомихайловке (и Марьинке, - прим). <...> Целью наступления был прорыв линии обороны времён АТО/ООС в Донецкой агломерации, чтобы вынудить Украину впоследствии оборонять плохо укреплённую территорию.
▪️Украинская линия обороны в Донецкой агломерации была хорошо сооружённой и достаточно крепкой. Как следствие, Украине нужно было меньше солдат для успешной обороны, а России нужно было больше солдат для наступления. Это компенсировало для Украины такую болезненную нехватку в живой силе.
▪️Когда Россия вытеснила Украину с этих оборонительных линий, этот баланс нарушился. Теперь Украине для успешной обороны требовалось больше людей, чем раньше. Россия для выдавливания могла обходиться меньшим числом людей, чем раньше. С тех пор Россия получила возможность по максимуму реализовывать своё главное преимущество - количество живой силы.
▪️После захвата Авдеевки Россия начала одновременно наступать на многих участках фронта. Вначале Украине удавалось сдерживать эти атаки, но с каждой новой потерянной позицией она становилась слабее.
▪️Потеря Очеретино - важного железнодорожного узла - фактически открыла ворота, через которые россияне хлынули во все стороны на Донбассе и захватили множество населённых пунктов в короткий срок.
▪️Украина достигла той точки, когда у неё недостаточно живой силы, чтобы оказывать надлежащее сопротивление. Даже сократив протяжённость оборонительной линии и насытив плотность боевых порядков, ей всё ещё не хватает ресурсов, чтобы остановить российское наступление.
▪️Однако, у России также множество слабостей. Ей не хватает логистической поддержки и обученности войск, чтобы выжать максимум из ухудшающейся для Украины ситуации. Это может дать Украине время, чтобы выстроить оборону и предотвратить возможный российский оперативный прорыв.
▪️В данный момент нет видимых признаков способности Украины остановить российское ползучее наступление. Вероятно, Россия будет продвигаться на грани своих логистических возможностей. Задача Украины - выиграть время для возведения надёжных оборонительных линий, где снова можно будет выгодно обороняться.
▪️В ближайшей перспективе Украина будет отчаянно нуждаться в большом количестве боеприпасов, чтобы замедлить российское продвижение насколько это возможно, пока она не построит новые оборонительные линии. Боеприпасы не остановят Россию сами по себе, но замедлят её и увеличат её истощение.
t.me/Arustamzade
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Oct 29 at 14:51
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:12
Xenon написав:
А Україна не те що мінімально необхідного/достатнього виробництва ракет чи арт.снарядів не налагодила за три роки, а навіть кулебівських лопат не наштампували на усіх 25-60.
Вкиди у різних газетах - це цікаво. Ще більш цікаво, що насправді громадянину зелінському кажуть партнери у приватному спілкуванні. Амплітуда змінюється від "будемо з вами скільки знадобиться(але це не точно)" і до "весь наш хмель съел долгоносик, допомогати нічим, віддавай лівий берег"
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:22
M-Audio написав:
От дуже було б цікаво подивитись, як НАТО виправдовувалося б у разі нападу на, наприклад Латвію. Думаєте, не знайшли б причину, чому всі, як один, саме Латвії нічого в даному випадку не винні?
До речі, ми ще можемо це побачити.
Трамп скаже, що це внутрішньоєвропейські розбірки, як і у випадку з Україною.
А якщо замість Латвії взяти Тайвань. Кита й на порядок більший за Рашу, Тайввнь на порядок економічно більш важливий за Україну, то зброї на цей конфлікт теж треба в десять разів більше, чи все треба було віддати Україні до осені 2023?
Промто ми україноцентричні, для нас наша боротьба найважливіша, а об'єктивно іе не так. Немає адекватного погляду на світ у 5-6 ефективних менеджерів - немає правильних рішень у Зе.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:22
whois2010 написав:
почєкаємо на мемуари Залужного. Нехай розкаже, партнери штовхнули на це, зелінський тупав ніжкою, чи він сам балбєс
А чи не байдуже? Якщо розумів, що стратегія не виграшна, то мусив би відмовитись, хоча б через рапорт на звільнення. Тобто варіантів два: або останній з вашого списку, або все розумів, але прийняв оптимальне для себе особисто рішення, підставивши державу. Судячи з того, що обіймається із західними високопосадовцями -- спрацювало. Відповідальність не загрожує, територіально від війни вже далеко, а дехто і досі вважає мудрим стратегом і майбутнім лідером.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:24
кто ж про себя напишет что балбес
свалят все на Зеленского, что вообщем-то правда.
Ему точно не хотелось остаться в истории рас**яем наступившим на грабли, и потерявшим вторую десятину территорий. Надеялся что вернет что потерял, еще и с процентами
В какой мере ему оппонировал Залужный - большой вопрос.
С одной стороны заметен был дефицит энтузиазма, с другой последующие обьяснения что софт НАТО предсказывал гарантированый успех, как-то наталкивают на сомнения в профессионализме. Как бы воевать по чат-гпт ну не уровень.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:32
M-Audio написав: andrijk777 написав:
При виграші Трампа.
РПВ по лінії зіткнення без якихось особливих умов + окуповані території залишаться під рф, по аналогії з Донбасом - самий реалістичний варіант. Я озвучував це ще рік-пів року тому.
Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві
сторони.
А ніяк. Церез деякий час заявить, що Путін - тиран і диктатор, який порушує домовленності, і який не повинен залишитись при владі. Але зброї дати не можемо, бо це ж загроза і ескалація.
трошки не так))
Але зброї дати не можемо, бо вона дорого коштує і нам самим потрібна
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:34
Xenon написав:
волки позорные
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:39
andrijk777 написав:
При виграші Трампа.
РПВ по лінії зіткнення без якихось особливих умов + окуповані території залишаться під рф, по аналогії з Донбасом - самий реалістичний варіант. Я озвучував це ще рік-пів року тому.
Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві
сторони.
Відповідь - ніяк
Якщо на українську сторону у Трампа є вплив, то впливу на Путіна у Трампа немає від слова - взагалі
Приклад, Північна Корея та Кім, і потуги Трампа
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:43
pesikot написав:
Відповідь - ніяк
Він вже казав: ключ до смерті москалів лежить через нафту. Обвалити світові ціни до 40$, перекрити морські шляхи через територіальні води Данії і Туреччини коритам, які "загрожують екологічній безпеці" і дуже скоро (й року не пройде) самі приповзуть на переговори.
Проблема в тому, що Трамп як і преЗЕдент - триндить і не робить...
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