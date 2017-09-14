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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1065910660106611066210663>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 18:53

  lapay написав:А якщо замість Латвії взяти Тайвань. Кита й на порядок більший за Рашу, Тайввнь на порядок економічно більш важливий за Україну, то зброї на цей конфлікт теж треба в десять разів більше, чи все треба було віддати Україні до осені 2023?
Тобто у заходу зброї не вистачило на боротьбу з Росією в Україні, а на боротьбу з Китаєм в Тайвані вистачить? При тому, що Китай за потреби миттєво збільшить виробництво зброї в рази.
Все балачки. Єдиний спосіб був -- надати максимальну кількість зброї, і почати інтенсивно збільшувати виробництво для відновлення запасів і на тлі загрози ще й з Китаю. Тоді було б зрозуміло, що демократичні цінності - не просто слова, а за них готові боротись.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 18:59

  prodigy написав:Але зброї дати не можемо, бо вона дорого коштує і нам самим потрібна :x

Задайте собі питання: "А для чого Заходу давати нам зброю?"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:02

  Дюрі-бачі написав:Проблема в тому, що Трамп як і преЗЕдент - триндить і не робить...

А що він мав робити?
Зе - президент, Трамп - хто?
Що Трамп триндів і не робив?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:06

та да
про "непоколебимую поддержку" и "победу над диктаторами" вещают демократы, а "трындит" почему-то риалполитик Трамп
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:09

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:Проблема в тому, що Трамп як і преЗЕдент - триндить і не робить...

А що він мав робити?
Зе - президент, Трамп - хто?
Що Трамп триндів і не робив?

Трамп і Кім Чен Ин - багато триндів і нічого не зробив, будучи президентом

А про мігрантів, які їли домашніх тварин, натриндів
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:10

  andrijk777 написав:
  M-Audio написав:З боку України неадекватно оцінена була лише готовність західних партнерів надати засоби для перемоги. Ми вважали, що вони на це готові, а виявилося не так.

Не правда. Особливих очікувань що нам дадуть багато зброї не було. Це вже зараз ви собі придумали таке.
Тоді на чому грунтувався зрив перемовин у Стамбулі? Чому війна не закінчилася тоді? Чи ви вважаєте, що це Зеленський сам післав всі нах і заявив, що руснє п..да, держить мене семеро. Напевно були якісь рішення та домовленості з "партнерами", що до подальших дій. Чи розрахунок партнерів був що русня повинна була випаритися сама, "як роса на сонці"?
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:11

  fox767676 написав:та да
про "непоколебимую поддержку" и "победу над диктаторами" вещают демократы, а "трындит" почему-то риалполитик Трамп

риал-политик Трамп, рилі ?

То як там з мігрантами, які їли домашніх тварин ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:18

  Xenon написав:
США більше не можуть надавати військову допомогу Україні без прийняття на себе серйозних ризиків в інших місцях, – The Economist

https://www.economist.com/europe/2024/1 ... not-to-win

а кто то писал будут помогать столько сколько нужно. в дальнейшем только сокращение. Бесконечная война западу не нужна, проще слить Украину путину, тем более сюда надо будет влить триллион чтобы всё восстановить. А с учётом коррупции все два. Ошибкой Запада было звать нас в ЕС. На этом фоне скинули чивокуню, но ни ПАП ни Зе не приблизили нас к Европе. Если не считать беженцев. Их наоборот приблизили.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 29 жов, 2024 19:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Тобто у заходу зброї не вистачило на боротьбу з Росією в Україні, а на боротьбу з Китаєм в Тайвані вистачить? При тому, що Китай за потреби миттєво збільшить виробництво зброї в рази.
Все балачки. Єдиний спосіб був -- надати максимальну кількість зброї, і почати інтенсивно збільшувати виробництво для відновлення запасів і на тлі загрози ще й з Китаю. Тоді було б зрозуміло, що демократичні цінності - не просто слова, а за них готові боротись.

Снаряди нам вишкребли всі, як і ракети до ППО. На Тайвані більш вірогідні морські бої, принаймі спочатку.
Єдиний спосіб був - готуватись, як написав По до Зе за півроку до вторгнення, а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:оді на чому грунтувався зрив перемовин у Стамбулі?


По Стамбулу Украина должна была разорружиться, а гарантировать безопасность должен был Запад даже не имея баз в Украине. Такое извращенное НАТО, на что конечно ни США, ни Британия не согласились. Поэтому решили усиливать переговорные позиции поставляя оружие. И реалльно усилили к концу 2022,вышли на плато в полгода, но украинцы вошли в азарт и хотели больше, а с лета 2023 переговорные позиции ухудшаются, но многие по инерции душой во временах деокупации Херсона
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