Было время, когда мы с вами с ретроспективы радовались украинским успехам - изгнанию оккупантов из-под Киева, Чернигова и Сум, блестящей Харьковской операции и освобождению Херсона.



Сейчас время с ретроспективы посмотреть на стратегические ошибки Украины и понять, что привело к нынешней ситуации на фронте, и что делать дальше.



Тяжёлый, но, как мне кажется, необходимый текст Эндрю Перпетюа - лучшего западного OSINT-аналитика.



▪️Война в Украине приняла плохой поворот в июне 2023 с момента украинского контрнаступления на юге в попытке прорваться к Токмаку.



▪️Это решение повлияло на всё, что последовало потом, приведя к катастрофическим последствиям для Украины. Не вдаваясь в подробности контрнаступления на юге, вкратце: Украина сожгла свои запасы боеприпасов, а также свои лучшие бригады.



▪️Контрнаступление ослабило эти бригады и лишило Украину гибкости в ротации войск и ответах на угрозы.



▪️Сразу же по окончанию украинского контрнаступления Россия перешла в своё большое наступление в Авдеевке, Новомихайловке (и Марьинке, - прим). <...> Целью наступления был прорыв линии обороны времён АТО/ООС в Донецкой агломерации, чтобы вынудить Украину впоследствии оборонять плохо укреплённую территорию.



▪️Украинская линия обороны в Донецкой агломерации была хорошо сооружённой и достаточно крепкой. Как следствие, Украине нужно было меньше солдат для успешной обороны, а России нужно было больше солдат для наступления. Это компенсировало для Украины такую болезненную нехватку в живой силе.



▪️Когда Россия вытеснила Украину с этих оборонительных линий, этот баланс нарушился. Теперь Украине для успешной обороны требовалось больше людей, чем раньше. Россия для выдавливания могла обходиться меньшим числом людей, чем раньше. С тех пор Россия получила возможность по максимуму реализовывать своё главное преимущество - количество живой силы.



▪️После захвата Авдеевки Россия начала одновременно наступать на многих участках фронта. Вначале Украине удавалось сдерживать эти атаки, но с каждой новой потерянной позицией она становилась слабее.



▪️Потеря Очеретино - важного железнодорожного узла - фактически открыла ворота, через которые россияне хлынули во все стороны на Донбассе и захватили множество населённых пунктов в короткий срок.



▪️Украина достигла той точки, когда у неё недостаточно живой силы, чтобы оказывать надлежащее сопротивление. Даже сократив протяжённость оборонительной линии и насытив плотность боевых порядков, ей всё ещё не хватает ресурсов, чтобы остановить российское наступление.



▪️Однако, у России также множество слабостей. Ей не хватает логистической поддержки и обученности войск, чтобы выжать максимум из ухудшающейся для Украины ситуации. Это может дать Украине время, чтобы выстроить оборону и предотвратить возможный российский оперативный прорыв.



▪️В данный момент нет видимых признаков способности Украины остановить российское ползучее наступление. Вероятно, Россия будет продвигаться на грани своих логистических возможностей. Задача Украины - выиграть время для возведения надёжных оборонительных линий, где снова можно будет выгодно обороняться.



▪️В ближайшей перспективе Украина будет отчаянно нуждаться в большом количестве боеприпасов, чтобы замедлить российское продвижение насколько это возможно, пока она не построит новые оборонительные линии. Боеприпасы не остановят Россию сами по себе, но замедлят её и увеличат её истощение.

t.me/Arustamzade

/1452

6.6Kviews

Oct 29 at 14:51