...“We have no more to give them without taking serious risks in other places.” ...





Те, кто вовлечен в планирование в Пентагоне, говорят, что на практике амбиции начала 2023 года — украинские силы, которые могли бы вернуть свою территорию или шокировать Россию, заставив ее начать переговоры с помощью хорошо продуманного бронированного удара — уступили место узкой направленности на предотвращение поражения. «В данный момент мы все больше думаем о том, как Украина может выжить», — говорит человек, вовлеченный в это планирование.