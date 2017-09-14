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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10660106611066210663>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 80
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:30

  Xenon написав:
США більше не можуть надавати військову допомогу Україні без прийняття на себе серйозних ризиків в інших місцях, – The Economist

https://www.economist.com/europe/2024/1 ... not-to-win

А ти сам читал, що там написано ?
Чи в ТГ-каналах нашептали ...

«Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно», — говорит человек, знакомый с потоком американской помощи

Не США, а некий человек. И он говорит про неуверенность, а не прямо утверждает, что прям-прям не могут

«В этот момент мы все больше и больше думаем о том, как Украина может выжить», — говорит человек, вовлеченный в это планирование. Другие выразили это более деликатно. «Следующие несколько месяцев, — отметил Джим О’Брайен, главный чиновник Госдепартамента по Европе, на конференции в Риге 19 октября, — это возможность для нас подтвердить, что Украина может оставаться на поле боя в течение следующих нескольких лет».

Из той же статьи ...

Понимаю, что зрада сама себя не разгонит, но тогда не удивляйся, что все твои посты я подвергаю большому сомнению )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:30

  Letusrock написав:
  flyman написав:це плюс до тих 200К що до кінця року, чи замість?

нехватає покрити різницю через ажіотаж з індивідуальною демобілізацією



"Ситуація загрозлива": голова Верховного суду підтвердив збільшення фактів СЗЧ у війську 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/675 ... vnogo-sudu


У Рівному розслідують раптову смерть 40-річного мобілізованого з Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства
https://zaxid.net/u_rivnomu_vstanovlyuy ... i_n1596645
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін заявив про проблеми в економіці та звинуватив у інфляції західні санкції. До того Росстат перестав публікувати дані про зростання цін 

Президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються «складності».

За його словами, причиною проблем стали «непрості умови», в яких знаходиться країна.

«Це і зовнішні санкції, і наші власні структурні обмеження, включно з дефіцитом кадрів та технологій, логістикою», – сказав він.

Путін додав, що всі ці фактори позначаються на рівні інфляції, яка прискорилася майже вчетверо з літа 2023 року та четвертий рік поспіль перевищує чотиривідсоткову мету Центробанку РФ.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:37

  jump написав:
"Ситуація загрозлива": голова Верховного суду підтвердив збільшення фактів СЗЧ у війську 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/675 ... vnogo-sudu

"Ми ще не аналізували, цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини (СЗЧ) є", — відповів суддя.

Кравченко не називав конкретні цифри, лише зазначив, що у ЗМІ вони трохи перевищують реальні показники
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:38

  pesikot написав:
«Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно», — говорит человек, знакомый с потоком американской помощи

Не США, а некий человек. И он говорит про неуверенность, а не прямо утверждает, что прям-прям не могут


а чтож ты одно предложение копирнул, а которое прямо за ним идет, нет )))

...“We have no more to give them without taking serious risks in other places.” ...


Те, кто вовлечен в планирование в Пентагоне, говорят, что на практике амбиции начала 2023 года — украинские силы, которые могли бы вернуть свою территорию или шокировать Россию, заставив ее начать переговоры с помощью хорошо продуманного бронированного удара — уступили место узкой направленности на предотвращение поражения. «В данный момент мы все больше думаем о том, как Украина может выжить», — говорит человек, вовлеченный в это планирование.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:40

  d44 написав:
  andrijk777 написав:
  M-Audio написав:З боку України неадекватно оцінена була лише готовність західних партнерів надати засоби для перемоги. Ми вважали, що вони на це готові, а виявилося не так.

Не правда. Особливих очікувань що нам дадуть багато зброї не було. Це вже зараз ви собі придумали таке.
Тоді на чому грунтувався зрив перемовин у Стамбулі? Чому війна не закінчилася тоді? Чи ви вважаєте, що це Зеленський сам післав всі нах і заявив, що руснє п..да, держить мене семеро. Напевно були якісь рішення та домовленості з "партнерами", що до подальших дій. Чи розрахунок партнерів був що русня повинна була випаритися сама, "як роса на сонці"?

Для того щоб обговорювати перемовини у Стамбулі потрібно знати хоча б текст цих перемовин. Інформації про ці переговори дуже мало. Обговорювати чому вони зірвались(і чи дійсно зірвались) не можу.
Загалом я не зовсім розумію ваш аргумент. До чого тут Стамбульські перемовини?

Очікувань що нам дадуть багато зброї на початку війни не було! Це факт. Я добре пам'ятаю яка була радість з перших Хаймарсів.
Ці сподівання(на багато зброї) з'явились згодом, десь в 2023 році. Тоді почали шукати "крайнього" у наших невдачах і одним з крайніх виявився Захід який не дав зброї.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:45

  Xenon написав:
  pesikot написав:
«Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно», — говорит человек, знакомый с потоком американской помощи

Не США, а некий человек. И он говорит про неуверенность, а не прямо утверждает, что прям-прям не могут


а чтож ты одно предложение копирнул, а которое прямо за ним идет, нет )))

...“We have no more to give them without taking serious risks in other places.” ...


Те, кто вовлечен в планирование в Пентагоне, говорят, что на практике амбиции начала 2023 года — украинские силы, которые могли бы вернуть свою территорию или шокировать Россию, заставив ее начать переговоры с помощью хорошо продуманного бронированного удара — уступили место узкой направленности на предотвращение поражения. «В данный момент мы все больше думаем о том, как Украина может выжить», — говорит человек, вовлеченный в это планирование.

И к тебе такой же вопрос, почему ты одно, даже не скопировал, выдал за мнение всего США, а не некого неназванного источника, а другое тупо не заметил ? ))

Если читать полностью, то картина совершенно другая
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:53

  fox767676 написав:
Было время, когда мы с вами с ретроспективы радовались украинским успехам - изгнанию оккупантов из-под Киева, Чернигова и Сум, блестящей Харьковской операции и освобождению Херсона.

Сейчас время с ретроспективы посмотреть на стратегические ошибки Украины и понять, что привело к нынешней ситуации на фронте, и что делать дальше.

Тяжёлый, но, как мне кажется, необходимый текст Эндрю Перпетюа - лучшего западного OSINT-аналитика.

▪️Война в Украине приняла плохой поворот в июне 2023 с момента украинского контрнаступления на юге в попытке прорваться к Токмаку.

▪️Это решение повлияло на всё, что последовало потом, приведя к катастрофическим последствиям для Украины. Не вдаваясь в подробности контрнаступления на юге, вкратце: Украина сожгла свои запасы боеприпасов, а также свои лучшие бригады.

▪️Контрнаступление ослабило эти бригады и лишило Украину гибкости в ротации войск и ответах на угрозы.

▪️Сразу же по окончанию украинского контрнаступления Россия перешла в своё большое наступление в Авдеевке, Новомихайловке (и Марьинке, - прим). <...> Целью наступления был прорыв линии обороны времён АТО/ООС в Донецкой агломерации, чтобы вынудить Украину впоследствии оборонять плохо укреплённую территорию.

▪️Украинская линия обороны в Донецкой агломерации была хорошо сооружённой и достаточно крепкой. Как следствие, Украине нужно было меньше солдат для успешной обороны, а России нужно было больше солдат для наступления. Это компенсировало для Украины такую болезненную нехватку в живой силе.

▪️Когда Россия вытеснила Украину с этих оборонительных линий, этот баланс нарушился. Теперь Украине для успешной обороны требовалось больше людей, чем раньше. Россия для выдавливания могла обходиться меньшим числом людей, чем раньше. С тех пор Россия получила возможность по максимуму реализовывать своё главное преимущество - количество живой силы.

▪️После захвата Авдеевки Россия начала одновременно наступать на многих участках фронта. Вначале Украине удавалось сдерживать эти атаки, но с каждой новой потерянной позицией она становилась слабее.

▪️Потеря Очеретино - важного железнодорожного узла - фактически открыла ворота, через которые россияне хлынули во все стороны на Донбассе и захватили множество населённых пунктов в короткий срок.

▪️Украина достигла той точки, когда у неё недостаточно живой силы, чтобы оказывать надлежащее сопротивление. Даже сократив протяжённость оборонительной линии и насытив плотность боевых порядков, ей всё ещё не хватает ресурсов, чтобы остановить российское наступление.

▪️Однако, у России также множество слабостей. Ей не хватает логистической поддержки и обученности войск, чтобы выжать максимум из ухудшающейся для Украины ситуации. Это может дать Украине время, чтобы выстроить оборону и предотвратить возможный российский оперативный прорыв.

▪️В данный момент нет видимых признаков способности Украины остановить российское ползучее наступление. Вероятно, Россия будет продвигаться на грани своих логистических возможностей. Задача Украины - выиграть время для возведения надёжных оборонительных линий, где снова можно будет выгодно обороняться.

▪️В ближайшей перспективе Украина будет отчаянно нуждаться в большом количестве боеприпасов, чтобы замедлить российское продвижение насколько это возможно, пока она не построит новые оборонительные линии. Боеприпасы не остановят Россию сами по себе, но замедлят её и увеличат её истощение.
t.me/Arustamzade
/1452
6.6Kviews
Oct 29 at 14:51

рік тому за такий текст тут в кращому разі була би анафема від турбопатріотів, але іноземними експертам можна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:рік тому за такий текст тут в кращому разі була би анафема від турбопатріотів, але іноземними експертам можна


чесно кажучи станом на початок червня 2023 я сам був не проти контрнаступу
але навіть людей що казали достатньо обмежитися повною деокупаціею херсонської та запорізької областей,бо на більше сил не вистачить, нещадно стигматизувала распрогандовна шпана тг-каналів типа шрайка чи діпстейт. сподіваюсь хоч частину цих переможників бусифікували
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 29 жов, 2024 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:01

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:Але зброї дати не можемо, бо вона дорого коштує і нам самим потрібна :x

Задайте собі питання: "А для чого Заходу давати нам зброю?"

«Ми у відповіді за тих, кого приручили», - так написав Антуан де Сент-Екзюпері у книзі «Маленький принц»
flyman
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