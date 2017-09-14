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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:08
fox767676 написав: flyman написав:
рік тому за такий текст тут в кращому разі була би анафема від турбопатріотів, але іноземними експертам можна
чесно кажучи станом на початок червня 2023 я сам був не проти контрнаступу
але навіть людей що казали достатньо обмежитися повною деокупаціею херсонської та запорізької областей,бо на більше сил не вистачить, нещадно стигматизувала распрогандовна шпана тг-каналів типа шрайка чи діпстейт. сподіваюсь хоч частину цих переможників бусифікували
Коли про контрнаступ кажуть з кожної праски, то це гарантований провал
А з приводу бусифікації, то треба тебе, очпуїтельного стратега, бусифікувати, потім проявишь свої знаннями
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pesikot
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:10
знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)
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Xenon
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:18
Xenon написав:
знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)
що он там їм хотів на телефоні показати - резерв+ чи переможні лайки-91
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fox767676
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:18
Побуду трішки дідом Ванга ...
Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік
Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
Можливо, будуть пробні обстріли наступного тижня
Можливо і не пробні
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pesikot
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:20
pesikot написав:
Побуду трішки дідом Ванга ...
Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік
Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
Можливо, будуть пробні обстріли наступного тижня
Можливо і не пробні
та що ти кажеш - не має !
а нічього що вже 2й тиждень шахедами довбуть підстанції Сумської, Хмельницької, Полтавської, Харківської областей (в котроих вжей кілька днів світло вирубають по всім областям)
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Xenon
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:22
Xenon написав:
знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)
А почему такие видео всегда в плохом качестве, видны склейки
И что там заблюрено ?
Хотя дата и время большим, чётким шрифтом
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pesikot
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:26
pesikot написав: Xenon написав:
знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)
А почему такие видео всегда в плохом качестве, видны склейки
И что там заблюрено ?
Хотя дата и время большим, чётким шрифтом
заблюрено назва якогось тг каналу
(а, думаеш постановка, ну ок
)
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Xenon
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:30
а де там Успіх подівся? )
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Xenon
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:32
Xenon написав: pesikot написав:
Побуду трішки дідом Ванга ...
Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік
Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
Можливо, будуть пробні обстріли наступного тижня
Можливо і не пробні
та що ти кажеш - не має !
а нічього що вже 2й тиждень шахедами довбуть підстанції Сумської, Хмельницької, Полтавської, Харківської областей (в котроих вжей кілька днів світло вирубають по всім областям)
Бачу, що тебе зачепило, що я тобі раніше "зраду" обломав, чудово )
Чомусь ти свій час не витрачав на те, щоб писати про обстріли областей
Я то знаю про обстріли, як і знаю, що відновлюють енергопостачання
Але є одне але, по всій Україні графіків відключень немає, а я написав саме про це
Цього ти не "помітив", ну як завжди ))
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pesikot
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