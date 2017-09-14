RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 106611066210663106641066510666>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:08

  fox767676 написав:
  flyman написав:рік тому за такий текст тут в кращому разі була би анафема від турбопатріотів, але іноземними експертам можна


чесно кажучи станом на початок червня 2023 я сам був не проти контрнаступу
але навіть людей що казали достатньо обмежитися повною деокупаціею херсонської та запорізької областей,бо на більше сил не вистачить, нещадно стигматизувала распрогандовна шпана тг-каналів типа шрайка чи діпстейт. сподіваюсь хоч частину цих переможників бусифікували

Коли про контрнаступ кажуть з кожної праски, то це гарантований провал

А з приводу бусифікації, то треба тебе, очпуїтельного стратега, бусифікувати, потім проявишь свої знаннями
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10541
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:10

знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)

Xenon
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:18

  Xenon написав:знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)



що он там їм хотів на телефоні показати - резерв+ чи переможні лайки-91 :mrgreen:
fox767676
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Побуду трішки дідом Ванга ...

Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік

Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
Можливо, будуть пробні обстріли наступного тижня
Можливо і не пробні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10541
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:20

  pesikot написав:Побуду трішки дідом Ванга ...

Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік

Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
Можливо, будуть пробні обстріли наступного тижня
Можливо і не пробні

та що ти кажеш - не має !
а нічього що вже 2й тиждень шахедами довбуть підстанції Сумської, Хмельницької, Полтавської, Харківської областей (в котроих вжей кілька днів світло вирубають по всім областям)
Xenon
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:22

  Xenon написав:знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)

А почему такие видео всегда в плохом качестве, видны склейки

И что там заблюрено ?
Хотя дата и время большим, чётким шрифтом
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10541
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:26

  pesikot написав:
  Xenon написав:знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)

А почему такие видео всегда в плохом качестве, видны склейки

И что там заблюрено ?
Хотя дата и время большим, чётким шрифтом

заблюрено назва якогось тг каналу
(а, думаеш постановка, ну ок :) )
Xenon
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:30

а де там Успіх подівся? )

❗️Є значна тенденція збільшення випадків СЗЧ, – голова Верховного Суду.

За його словами , ситуація є загрозливою, також виросла кількість дезертирств та невиконання наказів.

https://interfax.com.ua/news/general/1023829.html
Xenon
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:32

  Xenon написав:
  pesikot написав:Побуду трішки дідом Ванга ...

Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік

Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
Можливо, будуть пробні обстріли наступного тижня
Можливо і не пробні

та що ти кажеш - не має !
а нічього що вже 2й тиждень шахедами довбуть підстанції Сумської, Хмельницької, Полтавської, Харківської областей (в котроих вжей кілька днів світло вирубають по всім областям)

Бачу, що тебе зачепило, що я тобі раніше "зраду" обломав, чудово )

Чомусь ти свій час не витрачав на те, щоб писати про обстріли областей
Я то знаю про обстріли, як і знаю, що відновлюють енергопостачання

Але є одне але, по всій Україні графіків відключень немає, а я написав саме про це
Цього ти не "помітив", ну як завжди ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10541
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:36

  pesikot написав:Побуду трішки дідом Ванга ...

Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік

Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
Можливо, будуть пробні обстріли наступного тижня
Можливо і не пробні

Є думка, що існують домовленості не бити глобально по енергетиці, тому що йдуть перемовини, і це одна з умов від глобальних сторін у перемовинах, поки з нашої сторони не буде чогось болючого. Спостерігаємо, чекаємо що з того відбудеться.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106611066210663106641066510666>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72647
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 240201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 871135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5861)
29.10.2024 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.