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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1066210663106641066510666>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:38

  pesikot написав:[
Але є одне але, по всій Україні графіків відключень немає, а я написав саме про це
Цього ти не "помітив", ну як завжди ))

Ааа, графіків по всій країні нема, той обстрілів нема,
Л-логіка!
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:41

  Xenon написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)

А почему такие видео всегда в плохом качестве, видны склейки

И что там заблюрено ?
Хотя дата и время большим, чётким шрифтом

заблюрено назва якогось тг каналу
(а, думаеш постановка, ну ок :) )

Качество - отстой
Заблюрено - источник откровенно хреновый
Склейки - непонятно с чего началось, часть просто вырезано.

Но ты двумя руками хлебай, двумя загребай

Кстати, там ещё и номера авто неестественно засветились
Вроде Харьков

Но ты продолжай верить всему, что пишут в интернете
Особенно, только одному предлоджению из всего большого текста )

Оно тебе так удобнее, картинка мира не рушится, зроданька разгоняется
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:43

  pesikot написав:
  Xenon написав:знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)

А почему такие видео всегда в плохом качестве, видны склейки

И что там заблюрено ?
Хотя дата и время большим, чётким шрифтом

То, напевно, ж знято у фронтовому місті... волонтерські такі необхідні на передовій позашляховики, РЕБ і всі такі атрибути.
З відео бачимо яке чудове є забезпечення передових підрозділів на лінії зіткнення.
Чотири позашляховика, це вже десь як рота->батальйон по штатному забезпеченню позашляховиками. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:48

  Xenon написав:
  pesikot написав:[
Але є одне але, по всій Україні графіків відключень немає, а я написав саме про це
Цього ти не "помітив", ну як завжди ))

Ааа, графіків по всій країні нема, той обстрілів нема,
Л-логіка!

Ты только орать и можешь
А прочитанное осознать, не в состоянии

Я понял, буду для тебя писать одним-двумя предлождениями
Чтобы тебе понятнее было )))
Больше ты не осилишь

Обстрелы есть в приграничных областях
Запомнил ?

Отключения электричества в приграничных областях есть
Запомнил ?

Восстанавливают энергоснабждение в приграничных областях
Запомнил ?

Глобально обстрелов энергетики Украины нет
Запомнил ?

Плановых графиков отключений по всей Украине не вводят
Запомнил ?

Когда начнут обстрелы и введут графики отключений, я тебе напомню про этот разговор
Запомнил ?

Отпиши, чего ты смог понять )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:50

  Xenon написав:а де там Успіх подівся? )

❗️Є значна тенденція збільшення випадків СЗЧ, – голова Верховного Суду.

За його словами , ситуація є загрозливою, також виросла кількість дезертирств та невиконання наказів.

https://interfax.com.ua/news/general/1023829.html

Ти явно дописувач, а не читач ))

"Ми ще не аналізували, цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини (СЗЧ) є"
...
Кравченко не конкретизував цифру щодо цих злочинів, однак додав, що та, яка зазначається у ЗМІ, трохи перевищує реальну
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:54

  jump написав:
"Ситуація загрозлива": голова Верховного суду підтвердив збільшення фактів СЗЧ у війську 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/675 ... vnogo-sudu
[b]


Сьогодні узнав про старого знайомого, мобилизованого в червні 2023. З серпня 2023 безперервно на нулі. Пам"ятаєте, як Сирський обійняв посаду, носилися з ідеєю внутрішнього аудиту зсу для внутрішньої ж ротації між 300 тис на нулі та 700 тис, які ховаються на житомирському кордоні. Обісцяної Сирським ротації вони так і не дочекалися. Влітку поки знайомий був у відпустці, загинув його товарищ з підрозділу. По поверненню з відпустки, знов на ноль, потрапив у потужний піздор"з, ледве вийшли(не всі). Командир посміявся, каже, відпочивай до завтра, і знов на ротацію на нуль. Людина розвернулася, сіла в авто і вже місяць в сзч, сидить вдома. Командиру перетелефонував, попередив, зброю залишив.
Не засуджую
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Для того щоб обговорювати перемовини у Стамбулі потрібно знати хоча б текст цих перемовин. Інформації про ці переговори дуже мало. Обговорювати чому вони зірвались(і чи дійсно зірвались) не можу.
Загалом я не зовсім розумію ваш аргумент. До чого тут Стамбульські перемовини?
Як би "партнери" щось не пообіцяли тоді Україні, все б закінчилось. Стан справ був дуже кепській, по теріторіям гірший ніж зараз. Як би хто не кричав про "логістичне плече", кацапи вишли з півночі добровільно і не просто так, а по домовленостям (потім хуйло сказав, що Україна їх викинула, а спікер турецького парламенту казав що війна тоді не закінчилася, бо дехто не захотів. Конкретно США). Тому план Зеленського та вимагання зброї це не хотєлкі, а запоздалі вимоги обіцяного. Тільки вже все це до сраці.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:03

Xenon 10 человек с з/п 20+ ловят одного ухылянта. Даже если опустить морально этический и юридический компоненты, на что уходят деньги налогоплательщиков? Потом его будут месяц учить/кормить в учебке, выдадут пиксель, жёлтые кеды, плитоноску и в итоге он уйдёт в сзч. Проффит! Бюджета США не хватит так воевать.
  d44 написав:а запоздалі вимоги обіцяного. Тільки вже все це до сраці.
обещания не есть обязательства. Какие могут быть требования к партнерам? мы можем только вежливо просить. Птамуш свой впк просрали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 29 жов, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:08

  d44 написав: Як би хто не кричав про "логістичне плече", кацапи вишли з півночі добровільно і не просто так, а по домовленостям

А докази якісь цього будуть?
Що значить кричав про "логістичне плече"? Там дійсно погана логістика. Кордону з РФ немає, логістика йде через Білорусь.
Ви якісь докази/логіку приводьте, а не просто "інші брешуть, я знаю правду". :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:21

  Xenon написав:знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)


Це зйомка кацапської "Бригада"
це сцена, де омон в балаклавах їх вивезли у ліс.
нащо ви вирізали сцену з кацапського фільму і сюди наклали?
Бетон
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