Ааа, графіків по всій країні нема, той обстрілів нема,
Л-логіка!
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:38
Додано: Вів 29 жов, 2024 20:41
Качество - отстой
Заблюрено - источник откровенно хреновый
Склейки - непонятно с чего началось, часть просто вырезано.
Но ты двумя руками хлебай, двумя загребай
Кстати, там ещё и номера авто неестественно засветились
Вроде Харьков
Но ты продолжай верить всему, что пишут в интернете
Особенно, только одному предлоджению из всего большого текста )
Оно тебе так удобнее, картинка мира не рушится, зроданька разгоняется
Додано: Вів 29 жов, 2024 20:43
То, напевно, ж знято у фронтовому місті... волонтерські такі необхідні на передовій позашляховики, РЕБ і всі такі атрибути.
З відео бачимо яке чудове є забезпечення передових підрозділів на лінії зіткнення.
Чотири позашляховика, це вже десь як рота->батальйон по штатному забезпеченню позашляховиками.
Додано: Вів 29 жов, 2024 20:48
Ты только орать и можешь
А прочитанное осознать, не в состоянии
Я понял, буду для тебя писать одним-двумя предлождениями
Чтобы тебе понятнее было )))
Больше ты не осилишь
Обстрелы есть в приграничных областях
Запомнил ?
Отключения электричества в приграничных областях есть
Запомнил ?
Восстанавливают энергоснабждение в приграничных областях
Запомнил ?
Глобально обстрелов энергетики Украины нет
Запомнил ?
Плановых графиков отключений по всей Украине не вводят
Запомнил ?
Когда начнут обстрелы и введут графики отключений, я тебе напомню про этот разговор
Запомнил ?
Отпиши, чего ты смог понять )))
Додано: Вів 29 жов, 2024 20:50
Ти явно дописувач, а не читач ))
Додано: Вів 29 жов, 2024 20:54
Сьогодні узнав про старого знайомого, мобилизованого в червні 2023. З серпня 2023 безперервно на нулі. Пам"ятаєте, як Сирський обійняв посаду, носилися з ідеєю внутрішнього аудиту зсу для внутрішньої ж ротації між 300 тис на нулі та 700 тис, які ховаються на житомирському кордоні. Обісцяної Сирським ротації вони так і не дочекалися. Влітку поки знайомий був у відпустці, загинув його товарищ з підрозділу. По поверненню з відпустки, знов на ноль, потрапив у потужний піздор"з, ледве вийшли(не всі). Командир посміявся, каже, відпочивай до завтра, і знов на ротацію на нуль. Людина розвернулася, сіла в авто і вже місяць в сзч, сидить вдома. Командиру перетелефонував, попередив, зброю залишив.
Не засуджую
Додано: Вів 29 жов, 2024 20:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як би "партнери" щось не пообіцяли тоді Україні, все б закінчилось. Стан справ був дуже кепській, по теріторіям гірший ніж зараз. Як би хто не кричав про "логістичне плече", кацапи вишли з півночі добровільно і не просто так, а по домовленостям (потім хуйло сказав, що Україна їх викинула, а спікер турецького парламенту казав що війна тоді не закінчилася, бо дехто не захотів. Конкретно США). Тому план Зеленського та вимагання зброї це не хотєлкі, а запоздалі вимоги обіцяного. Тільки вже все це до сраці.
Додано: Вів 29 жов, 2024 21:03
Xenon 10 человек с з/п 20+ ловят одного ухылянта. Даже если опустить морально этический и юридический компоненты, на что уходят деньги налогоплательщиков? Потом его будут месяц учить/кормить в учебке, выдадут пиксель, жёлтые кеды, плитоноску и в итоге он уйдёт в сзч. Проффит! Бюджета США не хватит так воевать.
обещания не есть обязательства. Какие могут быть требования к партнерам? мы можем только вежливо просить. Птамуш свой впк просрали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 29 жов, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 жов, 2024 21:08
А докази якісь цього будуть?
Що значить кричав про "логістичне плече"? Там дійсно погана логістика. Кордону з РФ немає, логістика йде через Білорусь.
Ви якісь докази/логіку приводьте, а не просто "інші брешуть, я знаю правду".
Додано: Вів 29 жов, 2024 21:21
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