Wirująświatła написав:Xenon 10 человек с з/п 20+ ловят одного ухылянта. Даже если опустить морально этический и юридический компоненты, на что уходят деньги налогоплательщиков? Потом его будут месяц учить/кормить в учебке, выдадут пиксель, жёлтые кеды, плитоноску и в итоге он уйдёт в сзч. Проффит! Бюджета США не хватит так воевать.
d44 написав:а запоздалі вимоги обіцяного. Тільки вже все це до сраці.
обещания не есть обязательства. Какие могут быть требования к партнерам? мы можем только вежливо просить. Птамуш свой впк просрали.
да это титушня проплаченная. выход оттуда 4куе. менты в доле. рекомендую подучить немного апперкоты, прямой левый. и начать бегать. кастет тоже пригодится
d44 написав: Як би хто не кричав про "логістичне плече", кацапи вишли з півночі добровільно і не просто так, а по домовленостям
А докази якісь цього будуть? Що значить кричав про "логістичне плече"? Там дійсно погана логістика. Кордону з РФ немає, логістика йде через Білорусь. Ви якісь докази/логіку приводьте, а не просто "інші брешуть, я знаю правду".
Не доказ, але все ж таки -- отой комбат Сліп з Азову в інтерв'ю Соколовій (посилання вдень давав) так і вказав -- самі пішли. А так би - да, несли значні втрати, але стояли б під Києвом далі. Втрати їм не перешкода. Він приймав участь у захисті столиці.
Уж що-що, а азовцю й захиснику столиці не те що резону нема отаке стверджувати, а навпаки - йому вигідно казати, що героїчно прогнали орків з під Києва. Ну і якби не рядовий боєць він всеж..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 жов, 2024 21:28, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:❗️Є значна тенденція збільшення випадків СЗЧ, – голова Верховного Суду.
Наскільки я розумію, то зараз СЗЧ переважно новонабрані / бусифіковані / ТРО. А от серед моїх знайомих патріотів, які воюють з перших днів, в повітрі літає така "домовленість", що весною 2025 (після 36 місяців) почнуть СЗЧ вони...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 жов, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)
Це зйомка кацапської "Бригада" це сцена, де омон в балаклавах їх вивезли у ліс. нащо ви вирізали сцену з кацапського фільму і сюди наклали?
Ты глянь, в Пежо Ландтрек назад стая штурмовиков влазит, а я думал что в это китайское говно я сам еле на задний диван влезу Будем надеяться что эти машинки гореть ночами будут маман не горюй, пускай и за деревянные по курсу Точно не по назначению используются Интересно при мусорах пиксельных никто в деревянный Макинтош не отправлял? Знаков различия нет, форма куплена в секонд-хенд военторге, чисто похищение человека Мент с погонами значит и с нагрудной табличкой(на памятник)
Одна зі змін – скасування обов'язку проходити медичний огляд виключно у МСЕК. Особі надається право самостійно визначати форму своєї участі у засіданні (особисто чи онлайн).
Тобто не особу, а її документи будуть скеровувати для проходження медичної експертизи. Уряд ще має встановити перелік підстав, за яких засідання МСЕК можуть проводитись у дистанційному форматі, на виїзді або заочно.
На засіданні МСЕК дозволили бути присутнім адвокату особи, її законному представнику чи лікарю з реабілітації. Також можна здійснювати відео чи аудіофіксацію засідання. Крім цього, МСЕК зобов'язали надавати пацієнту рішення засідання з обґрунтуванням.
Крім цього, МСЕК зобов'яжуть взаємодіяти з міждисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК) та своєчасно ухвалювати рішення щодо стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу "особа/дитина з інвалідністю".
Скільки шляхів для хабарів ...
До речі, БоНеВтік казав, що МСЄК ліквідують, але це не так Про ліквідацію там ні слова
Ініцатори проекту
Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання), Безугла Мар'яна Володимирівна (IX скликання), Ковальов Олександр Іванович (IX скликання)
Третьякова - це та сама про неякісних дітей і яка про диван для втіх
Безумна - все зрозуміло
Ковальов Олександр Іванович - проросійський на всю голову
Результат нємного предсказуєм Шуму багато, по суті результату нуль