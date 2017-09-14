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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10663106641066510666

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 22:30

🪖До Сил оборони планують призвати ще 160 тисяч людей, заявив (https://babel.ua/news/112139-sekretar-r ... ach-lyudey) секретар РНБО Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді.

За словами керівника РНБО, наразі до Сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.

«Планується призвати понад 160 тисяч. Це забезпечить укомплектування військових частин до 85%», — зазначив Литвиненко.

на рф призывают 1к в день. при их ресурсах призвать 160 это 5 месяцев. При наших 10-12 мес. к тому времени надо будет следующих 160 тысяч призывать.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10663106641066510666
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