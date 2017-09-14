🪖До Сил оборони планують призвати ще 160 тисяч людей, заявив (
https://babel.ua/news/112139-sekretar-r ... ach-lyudey) секретар РНБО Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді.
За словами керівника РНБО, наразі до Сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.
«Планується призвати понад 160 тисяч. Це забезпечить укомплектування військових частин до 85%», — зазначив Литвиненко.
на рф призывают 1к в день. при их ресурсах призвать 160 это 5 месяцев. При наших 10-12 мес. к тому времени надо будет следующих 160 тысяч призывать.