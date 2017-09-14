Додано: Сер 30 жов, 2024 01:22



Не доказ, але все ж таки -- отой комбат Сліп з Азову в інтерв'ю Соколовій (посилання вдень давав) так і вказав -- самі пішли.

А так би - да, несли значні втрати, але стояли б під Києвом далі. Втрати їм не перешкода.

Він приймав участь у захисті столиці.



Уж що-що, а азовцю й захиснику столиці не те що резону нема отаке стверджувати, а навпаки - йому вигідно казати, що героїчно прогнали орків з під Києва.

Ну і якби не рядовий боєць він всеж..





Від вас, як багаторічного військового, дивно таке чути.Закінчується третій рік війни. І ці роки добре показали, що не можна наступати не лише без закритих флангів (тобто як було в березні 22-го виключно по шосе швидким проривами) , а безлогістичних комунікацій. Особливо коли вони довгі.Зараз під окупацією значно менші території, ніж на 30 березня 2022 року, а військ у кацапів залучено в кілька разів більше, ніж було на початку. Бо після харківських контраступів ЗСУ кацапи зробили вже всі висновки. Вони наситили прифронтову зону і тил військами (гарнізонами) . Тепер недостатньо просто прорвати і далі гуляти тилами /оточувати. Зараз всюди будуть зустрічати.Що було на старті війни ? Всього 150 тисяч атакуючих сил на величезну територію яка вже захоплена і не зачищена . Війська, що колонами прорвались достатньо швидко і далеко стикнулись з опором у містах. Вимушені зупинитись. Вести позиційну війну, для якої треба багато БК, палива, вивіз поранених, їжа, вода, прання, запчастини. Прикриття ППО нема, або воно епізодичне. ЗСУ тактикою засад і раптових нальотів нищить тилові колони ( бо суцільної лінії фронту нема, ДРГ вільно гуляють позаду колон, що прорвались, колони неприкриті, а комунікації не охороняються, нема для цього достаток засобів, мала кількість військ зайшла. По суті оті нещасні 150 тисяч стали нести неймовірно високі втрати (особливо болючі не на вістрі російських атак, а десь позаду) , а поповнюватись можливості не було.Окремо слід зупинитись не на кількісному, а на якісному складі отих 150 тис що зайшли. Це ударні підрозділи, БТГр. Тилове забезпечення там мінімальне. На рівні «возімий зіп». Там нема кранів, щоб зняти башню чи замінити ствол. Та нема спец інструменту. А це означає, що навіть незначні поломки які виникають, які б в тилових умовах за день вирішуються, приводять до повного покидання машин. Це означає що поранення приводять до смерті, бо нема кому швидко доставляти в шпиталі які за сотні км.Вже з середини березня вибрана кацапами стратегія (нахрапом на іспуг, швидким ударом прямо в серце, в столицю) стала вести до катастрофи, і рахунок йшов на тижні. Арестович хоч і піздун, але він в другій половині березня казав абсолютну правду:2-3 тижні і їм пиздець. Це був той випадок, що врятувати ситуацію можна було лише повністю почавши все спочатку, але зовсім з іншим підходом, степ бай степ, відгризаючи і ковтаючи потроху. Що і було зроблено. І робиться зараз.Тактика кацапії була схожа на ведмедя- швидко засуну лапу в дупло з бджолами, убʼю матку, всі в паніці розбіжаться, а я отримаю все що треба.Але з ходу вбити не вийшло, а бджоли стали загризати ведмедя, який беззахисний висить на стовбурі дерева з неприкритою жопою.