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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10663106641066510666

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:55

  Xenon написав:а де там Успіх ?

Там де ним вміють ділитись..
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:58

  Wirująświatła написав:Xenon 10 человек с з/п 20+ ловят одного ухылянта. Даже если опустить морально этический и юридический компоненты, на что уходят деньги налогоплательщиков? Потом его будут месяц учить/кормить в учебке, выдадут пиксель, жёлтые кеды, плитоноску и в итоге он уйдёт в сзч. Проффит! Бюджета США не хватит так воевать.

Рагули по другому не умеют организовать процес.
Новости с фронта уже не интересны.
Они не могут быть позитивными.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 01:02

  барабашов написав:
Интересно при мусорах пиксельных никто в деревянный Макинтош не отправлял?

Периодически отправляют.
Оттого и шоблами ездят.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 01:18

а 3 дні назад була заява Зеленського, що взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - це перші кроки до повного припинення вогню...

Україна та рф ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, – FT.

Посередником виступає Катар.

https://www.ft.com/content/69a57022-aee ... ccd38f162a
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 01:22

detroytred


Не доказ, але все ж таки -- отой комбат Сліп з Азову в інтерв'ю Соколовій (посилання вдень давав) так і вказав -- самі пішли.
А так би - да, несли значні втрати, але стояли б під Києвом далі. Втрати їм не перешкода.
Він приймав участь у захисті столиці.

Уж що-що, а азовцю й захиснику столиці не те що резону нема отаке стверджувати, а навпаки - йому вигідно казати, що героїчно прогнали орків з під Києва.
Ну і якби не рядовий боєць він всеж..



Від вас, як багаторічного військового, дивно таке чути.
Закінчується третій рік війни. І ці роки добре показали, що не можна наступати не лише без закритих флангів (тобто як було в березні 22-го виключно по шосе швидким проривами) , а без прикритих логістичних комунікацій. Особливо коли вони довгі.
Зараз під окупацією значно менші території, ніж на 30 березня 2022 року, а військ у кацапів залучено в кілька разів більше, ніж було на початку. Бо після харківських контраступів ЗСУ кацапи зробили вже всі висновки. Вони наситили прифронтову зону і тил військами (гарнізонами) . Тепер недостатньо просто прорвати і далі гуляти тилами /оточувати. Зараз всюди будуть зустрічати.


Що було на старті війни ? Всього 150 тисяч атакуючих сил на величезну територію яка вже захоплена і не зачищена . Війська, що колонами прорвались достатньо швидко і далеко стикнулись з опором у містах. Вимушені зупинитись. Вести позиційну війну, для якої треба багато БК, палива, вивіз поранених, їжа, вода, прання, запчастини. Прикриття ППО нема, або воно епізодичне. ЗСУ тактикою засад і раптових нальотів нищить тилові колони ( бо суцільної лінії фронту нема, ДРГ вільно гуляють позаду колон, що прорвались, колони неприкриті, а комунікації не охороняються, нема для цього достаток засобів, мала кількість військ зайшла. По суті оті нещасні 150 тисяч стали нести неймовірно високі втрати (особливо болючі не на вістрі російських атак, а десь позаду) , а поповнюватись можливості не було.
Окремо слід зупинитись не на кількісному, а на якісному складі отих 150 тис що зайшли. Це ударні підрозділи, БТГр. Тилове забезпечення там мінімальне. На рівні «возімий зіп». Там нема кранів, щоб зняти башню чи замінити ствол. Та нема спец інструменту. А це означає, що навіть незначні поломки які виникають, які б в тилових умовах за день вирішуються, приводять до повного покидання машин. Це означає що поранення приводять до смерті, бо нема кому швидко доставляти в шпиталі які за сотні км.

Вже з середини березня вибрана кацапами стратегія (нахрапом на іспуг, швидким ударом прямо в серце, в столицю) стала вести до катастрофи, і рахунок йшов на тижні. Арестович хоч і піздун, але він в другій половині березня казав абсолютну правду:2-3 тижні і їм пиздець. Це був той випадок, що врятувати ситуацію можна було лише повністю почавши все спочатку, але зовсім з іншим підходом, степ бай степ, відгризаючи і ковтаючи потроху. Що і було зроблено. І робиться зараз.

Тактика кацапії була схожа на ведмедя- швидко засуну лапу в дупло з бджолами, убʼю матку, всі в паніці розбіжаться, а я отримаю все що треба.
Але з ходу вбити не вийшло, а бджоли стали загризати ведмедя, який беззахисний висить на стовбурі дерева з неприкритою жопою.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 жов, 2024 01:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 01:25

  BeneFuckTor написав:Пані флер як швець, перемога за україною, одні хороші новини, мільярдні інвестиції і один флай живе на 150дол.
а тут оказується ярмака не вигнать, прикордоння гатиться без перерв, шахеди гатять кожного дня, каби літають як додому, роботи нема, підприємства переїзджають, облави тцк все більші, по містах нічого не робиться, корейці вчора прибули(3тя країна доречі) сьогодні уже збір крові, половина курська вже забрана, через місять буде вся(вангую)... а точно це не про київ)


Карфаген должен быть разрушен.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 01:54

  fox767676 написав:.............
2400 (я так понимаю чтобы доставало от Харькова до Урала) ну нереально совсем в ходе этой войны. Если будет перемирие то придется кланяться в ноги старым советским инженерам и конструкторам чтобы успеть начать что-то делать

А ещё есть, кому кланяться?
Как-никак 33 года прошло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 02:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США передадуть Україні 2 тисячі Humvee: як ця техніка допоможе ЗСУ на фронті

У межах нового пакету військової допомоги на 425 мільйонів доларів США нададуть Україні 2000 армійських позашляховиків Humvee. У ЗСУ вже є досвід застосування їх на війні, пише Forbes.

Така кількість позашляховиків Humvee є дуже великою поставкою. Вони допоможуть заповнити проломи в позиціях України на фронті. А ЗСУ зможуть більш ефективно просуватися до позицій російських окупантів.

За даними Forbes, Humvee вписується в поточну оборонну стратегію України, оскільки їх можна використовувати в міських умовах, де танки й артилерія менш ефективні, ніж компактні та маневрені позашляховики.

Також українські військові можуть використовувати Humvee для перевезення важкого озброєння. Або встановлювати на них кулемети та іншу зброю. Зокрема, деякі українські підрозділи вже трансформували їх у мобільні платформи обслуговування, завдяки чому можна проводити ремонт бронетехніки на ходу в польових умовах.

Крім того, українські військові використовували Humvee і як мобільні платформи ППО, встановлюючи на них зенітні гармати і системи боротьби з безпілотниками.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 02:17

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.............
2400 (я так понимаю чтобы доставало от Харькова до Урала) ну нереально совсем в ходе этой войны. Если будет перемирие то придется кланяться в ноги старым советским инженерам и конструкторам чтобы успеть начать что-то делать

А ещё есть, кому кланяться?
Как-никак 33 года прошло.


надо будет - заколем стволовыми клетками и сердце новое пересадим
но вообще кроме конструирования еще ж и производство организовать в коппечку
совсем другая страна должна быть
тут дай бог 500 км громы-2 и нептуны в серию запустить
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