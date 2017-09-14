Там де ним вміють ділитись..
|
|
|
Додано: Сер 30 жов, 2024 00:58
Рагули по другому не умеют организовать процес.
Новости с фронта уже не интересны.
Они не могут быть позитивными.
Додано: Сер 30 жов, 2024 01:02
Додано: Сер 30 жов, 2024 01:18
а 3 дні назад була заява Зеленського, що взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - це перші кроки до повного припинення вогню...
Додано: Сер 30 жов, 2024 01:22
detroytred
Від вас, як багаторічного військового, дивно таке чути.
Закінчується третій рік війни. І ці роки добре показали, що не можна наступати не лише без закритих флангів (тобто як було в березні 22-го виключно по шосе швидким проривами) , а без прикритих логістичних комунікацій. Особливо коли вони довгі.
Зараз під окупацією значно менші території, ніж на 30 березня 2022 року, а військ у кацапів залучено в кілька разів більше, ніж було на початку. Бо після харківських контраступів ЗСУ кацапи зробили вже всі висновки. Вони наситили прифронтову зону і тил військами (гарнізонами) . Тепер недостатньо просто прорвати і далі гуляти тилами /оточувати. Зараз всюди будуть зустрічати.
Що було на старті війни ? Всього 150 тисяч атакуючих сил на величезну територію яка вже захоплена і не зачищена . Війська, що колонами прорвались достатньо швидко і далеко стикнулись з опором у містах. Вимушені зупинитись. Вести позиційну війну, для якої треба багато БК, палива, вивіз поранених, їжа, вода, прання, запчастини. Прикриття ППО нема, або воно епізодичне. ЗСУ тактикою засад і раптових нальотів нищить тилові колони ( бо суцільної лінії фронту нема, ДРГ вільно гуляють позаду колон, що прорвались, колони неприкриті, а комунікації не охороняються, нема для цього достаток засобів, мала кількість військ зайшла. По суті оті нещасні 150 тисяч стали нести неймовірно високі втрати (особливо болючі не на вістрі російських атак, а десь позаду) , а поповнюватись можливості не було.
Окремо слід зупинитись не на кількісному, а на якісному складі отих 150 тис що зайшли. Це ударні підрозділи, БТГр. Тилове забезпечення там мінімальне. На рівні «возімий зіп». Там нема кранів, щоб зняти башню чи замінити ствол. Та нема спец інструменту. А це означає, що навіть незначні поломки які виникають, які б в тилових умовах за день вирішуються, приводять до повного покидання машин. Це означає що поранення приводять до смерті, бо нема кому швидко доставляти в шпиталі які за сотні км.
Вже з середини березня вибрана кацапами стратегія (нахрапом на іспуг, швидким ударом прямо в серце, в столицю) стала вести до катастрофи, і рахунок йшов на тижні. Арестович хоч і піздун, але він в другій половині березня казав абсолютну правду:2-3 тижні і їм пиздець. Це був той випадок, що врятувати ситуацію можна було лише повністю почавши все спочатку, але зовсім з іншим підходом, степ бай степ, відгризаючи і ковтаючи потроху. Що і було зроблено. І робиться зараз.
Тактика кацапії була схожа на ведмедя- швидко засуну лапу в дупло з бджолами, убʼю матку, всі в паніці розбіжаться, а я отримаю все що треба.
Але з ходу вбити не вийшло, а бджоли стали загризати ведмедя, який беззахисний висить на стовбурі дерева з неприкритою жопою.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 жов, 2024 01:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 жов, 2024 01:25
Карфаген должен быть разрушен.
Додано: Сер 30 жов, 2024 01:54
А ещё есть, кому кланяться?
Как-никак 33 года прошло.
Додано: Сер 30 жов, 2024 02:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
США передадуть Україні 2 тисячі Humvee: як ця техніка допоможе ЗСУ на фронті
У межах нового пакету військової допомоги на 425 мільйонів доларів США нададуть Україні 2000 армійських позашляховиків Humvee. У ЗСУ вже є досвід застосування їх на війні, пише Forbes.
Така кількість позашляховиків Humvee є дуже великою поставкою. Вони допоможуть заповнити проломи в позиціях України на фронті. А ЗСУ зможуть більш ефективно просуватися до позицій російських окупантів.
За даними Forbes, Humvee вписується в поточну оборонну стратегію України, оскільки їх можна використовувати в міських умовах, де танки й артилерія менш ефективні, ніж компактні та маневрені позашляховики.
Також українські військові можуть використовувати Humvee для перевезення важкого озброєння. Або встановлювати на них кулемети та іншу зброю. Зокрема, деякі українські підрозділи вже трансформували їх у мобільні платформи обслуговування, завдяки чому можна проводити ремонт бронетехніки на ходу в польових умовах.
Крім того, українські військові використовували Humvee і як мобільні платформи ППО, встановлюючи на них зенітні гармати і системи боротьби з безпілотниками.
Додано: Сер 30 жов, 2024 02:17
надо будет - заколем стволовыми клетками и сердце новое пересадим
но вообще кроме конструирования еще ж и производство организовать в коппечку
совсем другая страна должна быть
тут дай бог 500 км громы-2 и нептуны в серию запустить
|